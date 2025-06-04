04 июня 2025

Сотрудники пермской турфирмы украли крупную сумму по нацпроекту

Прокуратура: сотрудники пермской турфирмы похитили 18 млн рублей из бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники пермской турфирмы украли крупную сумму по нацпроекту
Сотрудники пермской турфирмы украли крупную сумму по нацпроекту

Пермская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Руководитель и три сотрудника турфирмы обвиняются по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

«По версии следствия, в 2022 году обвиняемые незаконно получили более 18 млн рублей. Это компенсация по программе субсидирования внутреннего туризма. Она в свою очередь реализуется в рамках национального проекта», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.

Установлено, что фирма представляла недостоверные сведения в уполномоченную организацию относительно фактически предоставленных туристических услуг. Уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми хищения чаще всего связаны с реализацией нацпроектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом рассказал прокурор Перми Егор Шмырин на заседании гордумы 24 апреля.

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Пермская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Руководитель и три сотрудника турфирмы обвиняются по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах). «По версии следствия, в 2022 году обвиняемые незаконно получили более 18 млн рублей. Это компенсация по программе субсидирования внутреннего туризма. Она в свою очередь реализуется в рамках национального проекта», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. Установлено, что фирма представляла недостоверные сведения в уполномоченную организацию относительно фактически предоставленных туристических услуг. Уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми хищения чаще всего связаны с реализацией нацпроектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом рассказал прокурор Перми Егор Шмырин на заседании гордумы 24 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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