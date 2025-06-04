Власти Пермского края могут точечно отключать мобильный интернет

С 21 мая на отдельных территориях РФ начали действовать ограничения на использование мобильного интернета. Федеральные СМИ связывают введение этих мер с атаками беспилотных летательных аппаратов. «Глушилки» предназначены для усложнения координации действий вражеских дронов. В Министерстве информационного развития и связи Пермского края пояснили, что региональные органы власти также наделены полномочиями временно ограничивать доступ к мобильному интернету в случае возникновения угроз.
«Они связаны с атаками дронов на объекты критической инфраструктуры, предприятия промышленности или жилые районы. В случае выявления подобных рисков на территории Пермского края, ограничения могут быть установлены точечно — в тех местах, где была зафиксирована угроза. Решения будут приниматься с учетом конкретной ситуации», — сообщили в порталу Properm.ru в ведомстве.
В настоящее время массового отключения мобильного интернета в Пермском крае не зафиксировано. Между тем, аналогичные ограничения уже введены властями, в частности, в Воронежской, Тульской и Липецкой областях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!