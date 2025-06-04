04 июня 2025

Власти Пермского края могут точечно отключать мобильный интернет

в Пермском крае могут ограничить мобильный интернет в целях безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решения об отключении интернета будут приниматься с учетом конкретной ситуации
Решения об отключении интернета будут приниматься с учетом конкретной ситуации Фото:

С 21 мая на отдельных территориях РФ начали действовать ограничения на использование мобильного интернета. Федеральные СМИ связывают введение этих мер с атаками беспилотных летательных аппаратов. «Глушилки» предназначены для усложнения координации действий вражеских дронов. В Министерстве информационного развития и связи Пермского края пояснили, что региональные органы власти также наделены полномочиями временно ограничивать доступ к мобильному интернету в случае возникновения угроз. 

«Они связаны с атаками дронов на объекты критической инфраструктуры, предприятия промышленности или жилые районы. В случае выявления подобных рисков на территории Пермского края, ограничения могут быть установлены точечно — в тех местах, где была зафиксирована угроза. Решения будут приниматься с учетом конкретной ситуации», — сообщили в порталу Properm.ru в ведомстве.

В настоящее время массового отключения мобильного интернета в Пермском крае не зафиксировано. Между тем, аналогичные ограничения уже введены властями, в частности, в Воронежской, Тульской и Липецкой областях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 21 мая на отдельных территориях РФ начали действовать ограничения на использование мобильного интернета. Федеральные СМИ связывают введение этих мер с атаками беспилотных летательных аппаратов. «Глушилки» предназначены для усложнения координации действий вражеских дронов. В Министерстве информационного развития и связи Пермского края пояснили, что региональные органы власти также наделены полномочиями временно ограничивать доступ к мобильному интернету в случае возникновения угроз.  «Они связаны с атаками дронов на объекты критической инфраструктуры, предприятия промышленности или жилые районы. В случае выявления подобных рисков на территории Пермского края, ограничения могут быть установлены точечно — в тех местах, где была зафиксирована угроза. Решения будут приниматься с учетом конкретной ситуации», — сообщили в порталу Properm.ru в ведомстве. В настоящее время массового отключения мобильного интернета в Пермском крае не зафиксировано. Между тем, аналогичные ограничения уже введены властями, в частности, в Воронежской, Тульской и Липецкой областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...