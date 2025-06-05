В пермском торгово-развлекательном центре продолжил работать магазин бренда Putin Team Russia. Отдел закрывался только на время инвентаризации, рассказали URA.RU в пресс-службе бренда.
«Закрытие точки было временным из-за внутренней инвентаризации магазина. 5 июня магазин работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе компании.
Ранее URA.RU рассказало, что отдел закрылся с 30 мая. В администрации торгово-развлекательного центра ситуацию никак не прокомментировали. Это первый магазин Putin Team Russia в Пермском крае. Он работает с февраля 2025 года. В нем представлена одежда для мужчин и женщин.
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