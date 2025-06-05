В Перми вновь начал работать магазин команды Путина. Фото

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Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , бренд, вышивка, путин тим, команда путина, putin team russia, лейбл
Отдел закрывали временно Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре продолжил работать магазин бренда Putin Team Russia. Отдел закрывался только на время инвентаризации, рассказали URA.RU в пресс-службе бренда.

«Закрытие точки было временным из-за внутренней инвентаризации магазина. 5 июня магазин работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU рассказало, что отдел закрылся с 30 мая. В администрации торгово-развлекательного центра ситуацию никак не прокомментировали. Это первый магазин Putin Team Russia в Пермском крае. Он работает с февраля 2025 года. В нем представлена одежда для мужчин и женщин.

Отдел снова готов принять покупателей
Отдел снова готов принять покупателей

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В пермском торгово-развлекательном центре продолжил работать магазин бренда Putin Team Russia. Отдел закрывался только на время инвентаризации, рассказали URA.RU в пресс-службе бренда. «Закрытие точки было временным из-за внутренней инвентаризации магазина. 5 июня магазин работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе компании. Ранее URA.RU рассказало, что отдел закрылся с 30 мая. В администрации торгово-развлекательного центра ситуацию никак не прокомментировали. Это первый магазин Putin Team Russia в Пермском крае. Он работает с февраля 2025 года. В нем представлена одежда для мужчин и женщин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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