В Перми вновь начал работать магазин команды Путина. Фото

05 июня 2025 в 19:19 Размер текста - 17 +

Отдел закрывали временно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пермском торгово-развлекательном центре продолжил работать магазин бренда Putin Team Russia. Отдел закрывался только на время инвентаризации, рассказали URA.RU в пресс-службе бренда. «Закрытие точки было временным из-за внутренней инвентаризации магазина. 5 июня магазин работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе компании. Ранее URA.RU рассказало, что отдел закрылся с 30 мая. В администрации торгово-развлекательного центра ситуацию никак не прокомментировали. Это первый магазин Putin Team Russia в Пермском крае. Он работает с февраля 2025 года. В нем представлена одежда для мужчин и женщин. Отдел снова готов принять покупателей Пресс-служба Putin Team Russia Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пермском торгово-развлекательном центре продолжил работать магазин бренда Putin Team Russia. Отдел закрывался только на время инвентаризации, рассказали URA.RU в пресс-службе бренда. «Закрытие точки было временным из-за внутренней инвентаризации магазина. 5 июня магазин работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе компании. Ранее URA.RU рассказало, что отдел закрылся с 30 мая. В администрации торгово-развлекательного центра ситуацию никак не прокомментировали. Это первый магазин Putin Team Russia в Пермском крае. Он работает с февраля 2025 года. В нем представлена одежда для мужчин и женщин.