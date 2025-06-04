04 июня 2025

Мэрия требует снести спорную постройку за автосалоном в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Одноэтажный объект находится на земельном участке площадью 4 тысячи квадратных метров
Одноэтажный объект находится на земельном участке площадью 4 тысячи квадратных метров

Администрация Ленинского района Перми вышла в суд с иском к автомобильной компании «Демидыч». Она требует признать самовольной постройкой строение за автосалоном на Спешилова, 61.

«Иск направлен в адрес руководителя Владислава Никитина. Одноэтажный объект находится на земельном участке площадью 4 тысячи квадратных метров, где также находится салон автодилера. Истец хочет обязать Никитина снести спорное строение. В случае неисполнения судебного решения, за каждый день просрочки будет начислена неустойка — по 15 тысяч рублей. Если ответчик откажется от демонтажа, районная администрация сделает это самостоятельно», — сказано в картотеке дел на сайте краевого арбитража.

Кроме того, администрация ходатайствовала о наложении обеспечительных мер. Они заключаются в запрете проведения сделок с объектом м земли под ним. Ходатайство удовлетворили. Издание «Коммерсант-Прикамье» уточняет, что речь идет об автомойке.

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Администрация Ленинского района Перми вышла в суд с иском к автомобильной компании «Демидыч». Она требует признать самовольной постройкой строение за автосалоном на Спешилова, 61. «Иск направлен в адрес руководителя Владислава Никитина. Одноэтажный объект находится на земельном участке площадью 4 тысячи квадратных метров, где также находится салон автодилера. Истец хочет обязать Никитина снести спорное строение. В случае неисполнения судебного решения, за каждый день просрочки будет начислена неустойка — по 15 тысяч рублей. Если ответчик откажется от демонтажа, районная администрация сделает это самостоятельно», — сказано в картотеке дел на сайте краевого арбитража. Кроме того, администрация ходатайствовала о наложении обеспечительных мер. Они заключаются в запрете проведения сделок с объектом м земли под ним. Ходатайство удовлетворили. Издание «Коммерсант-Прикамье» уточняет, что речь идет об автомойке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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