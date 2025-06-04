Мэрия требует снести спорную постройку за автосалоном в Перми

05 июня 2025 в 13:14 Размер текста - 17 +

Одноэтажный объект находится на земельном участке площадью 4 тысячи квадратных метров Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Ленинского района Перми вышла в суд с иском к автомобильной компании «Демидыч». Она требует признать самовольной постройкой строение за автосалоном на Спешилова, 61. «Иск направлен в адрес руководителя Владислава Никитина. Одноэтажный объект находится на земельном участке площадью 4 тысячи квадратных метров, где также находится салон автодилера. Истец хочет обязать Никитина снести спорное строение. В случае неисполнения судебного решения, за каждый день просрочки будет начислена неустойка — по 15 тысяч рублей. Если ответчик откажется от демонтажа, районная администрация сделает это самостоятельно», — сказано в картотеке дел на сайте краевого арбитража. Кроме того, администрация ходатайствовала о наложении обеспечительных мер. Они заключаются в запрете проведения сделок с объектом м земли под ним. Ходатайство удовлетворили. Издание «Коммерсант-Прикамье» уточняет, что речь идет об автомойке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Ленинского района Перми вышла в суд с иском к автомобильной компании «Демидыч». Она требует признать самовольной постройкой строение за автосалоном на Спешилова, 61. «Иск направлен в адрес руководителя Владислава Никитина. Одноэтажный объект находится на земельном участке площадью 4 тысячи квадратных метров, где также находится салон автодилера. Истец хочет обязать Никитина снести спорное строение. В случае неисполнения судебного решения, за каждый день просрочки будет начислена неустойка — по 15 тысяч рублей. Если ответчик откажется от демонтажа, районная администрация сделает это самостоятельно», — сказано в картотеке дел на сайте краевого арбитража. Кроме того, администрация ходатайствовала о наложении обеспечительных мер. Они заключаются в запрете проведения сделок с объектом м земли под ним. Ходатайство удовлетворили. Издание «Коммерсант-Прикамье» уточняет, что речь идет об автомойке.