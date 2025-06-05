Советник главы Перми покинул свой пост

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Субботину не продлили контракт
Субботину не продлили контракт Фото:

Советник мэра Игорь Субботин оставил должность. Последним днем работы чиновника в администрации города стало 31 мая.

«Игорь Субботин 31 мая покинул пост советника мэра. Ему не продлили срок контракта», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на мэрию.

До января 2025 года Субботин занимал должность вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Но на его место назначили экс-министра ЖКХ Прикамья Артема Балахнина. А с Субботиным заключили срочный контракт советника. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ на него ожидается.

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Советник мэра Игорь Субботин оставил должность. Последним днем работы чиновника в администрации города стало 31 мая. «Игорь Субботин 31 мая покинул пост советника мэра. Ему не продлили срок контракта», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на мэрию. До января 2025 года Субботин занимал должность вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Но на его место назначили экс-министра ЖКХ Прикамья Артема Балахнина. А с Субботиным заключили срочный контракт советника. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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