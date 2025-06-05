Советник главы Перми покинул свой пост

Субботину не продлили контракт
Советник мэра Игорь Субботин оставил должность. Последним днем работы чиновника в администрации города стало 31 мая.
«Игорь Субботин 31 мая покинул пост советника мэра. Ему не продлили срок контракта», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на мэрию.
До января 2025 года Субботин занимал должность вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Но на его место назначили экс-министра ЖКХ Прикамья Артема Балахнина. А с Субботиным заключили срочный контракт советника. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ на него ожидается.
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