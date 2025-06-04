Пермский крематорий хотят открыть весной 2026 года

Власти обещают открыть пермский крематорий к 2026 году

05 июня 2025 в 12:14 Размер текста - 17 +

Также власти обещают оборудовать колумбарии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крематорий в Перми на кладбище «Северное» может быть открыт в апреле 2026 года. Именно тогда завершится первый этап строительства объекта. «Его планируют возводить в два этапа. На первом — возведут одноэтажное здание, с производственными, административными помещениями и траурным залом. Кроме того, установят две печи. Завершение работ намечено на 1 апреля 2026 года», — пишет «Текст» со ссылкой на департамент дорог и благоустройства администрации Перми. Также известно, что на втором этапе установят еще две печи. Это произойдет до конца 2029 года. Строительством объекта занимается регоператор «ПРО ТКО». Сумма финансирования 358 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на Северном и Южном кладбище появятся колумбарии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крематорий в Перми на кладбище «Северное» может быть открыт в апреле 2026 года. Именно тогда завершится первый этап строительства объекта. «Его планируют возводить в два этапа. На первом — возведут одноэтажное здание, с производственными, административными помещениями и траурным залом. Кроме того, установят две печи. Завершение работ намечено на 1 апреля 2026 года», — пишет «Текст» со ссылкой на департамент дорог и благоустройства администрации Перми. Также известно, что на втором этапе установят еще две печи. Это произойдет до конца 2029 года. Строительством объекта занимается регоператор «ПРО ТКО». Сумма финансирования 358 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на Северном и Южном кладбище появятся колумбарии.