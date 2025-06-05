В пермской прокуратуре началась паника из-за отмененного визита Краснова

Краснов озадачил пермских прокуроров отработкой жалоб жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурорам добавили работы из Москвы
Прокурорам добавили работы из Москвы Фото:

В аппарат прокуратуры Пермского края пришло из генпрокуратуры порядка 50 жалоб от жителей региона. Их собрали в рамках планируемого 6 июня, но сорвавшегося визита в регион генпрокурора Игоря Краснова. Источник URA.RU в силовой среде говорит, что все эти жалобы требуют особой и довольно сложной отработки.

«В аппарате — паника. В краевую прокуратуру из Москвы пришло 50 жалоб с контролем генерального прокурора», — говорит инсайдер.

Он уточняет, что, например, если кто-то пожаловался на нехватку медикаментов, то надзорное ведомство должно запустить проверку по всему краю. И 50 жалоб — это очень много. «Надо понимать, что все эти вопросы собирали для приема, который должен был провести 6 июня Игорь Краснов. Собирали их тщательно по всему краю. Конечно, на стол положили бы не все, но ситуация сложилась вот так вот», — отметил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуроры паниковали из-за сбора жалоб для приема Краснова. Ожидается, что визит в регион состоится, но ближе к концу года. Агентство направило запрос в прокуратуру Пермского края, на момент публикации ответ не был получен.

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В аппарат прокуратуры Пермского края пришло из генпрокуратуры порядка 50 жалоб от жителей региона. Их собрали в рамках планируемого 6 июня, но сорвавшегося визита в регион генпрокурора Игоря Краснова. Источник URA.RU в силовой среде говорит, что все эти жалобы требуют особой и довольно сложной отработки. «В аппарате — паника. В краевую прокуратуру из Москвы пришло 50 жалоб с контролем генерального прокурора», — говорит инсайдер. Он уточняет, что, например, если кто-то пожаловался на нехватку медикаментов, то надзорное ведомство должно запустить проверку по всему краю. И 50 жалоб — это очень много. «Надо понимать, что все эти вопросы собирали для приема, который должен был провести 6 июня Игорь Краснов. Собирали их тщательно по всему краю. Конечно, на стол положили бы не все, но ситуация сложилась вот так вот», — отметил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что прокуроры паниковали из-за сбора жалоб для приема Краснова. Ожидается, что визит в регион состоится, но ближе к концу года. Агентство направило запрос в прокуратуру Пермского края, на момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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