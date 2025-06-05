Пермячка три года получала выплаты на несуществующего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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За три года на банковскую карту пермячки поступило порядка 600 тысяч рублей незаконных пособий
За три года на банковскую карту пермячки поступило порядка 600 тысяч рублей незаконных пособий

На несуществующего ребенка получала выплаты многодетная мать из Пермского края. Это происходило в течение трех лет. Кроме того, она по программе государственной поддержки купила квартиру в Кизеле. После выплаты ипотеки недвижимость она продала, а вырученные деньги оставила себе.

«Мать четверых детей из Пермского округа четыре года назад подала в отдел ЗАГС документы на регистрацию ребенка. Он якобы был рожден в домашних условиях. После получения свидетельства, оформила выплаты, как многодетная мать-одиночка. За три года на банковскую карту пермячки поступило порядка 600 тысяч рублей незаконных пособий», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».

Обвиняемая пояснила, что на обман пошла в связи с тяжелым материальным положением и потому как, у нее не было работы. Пермский районный суд признал ее виновной по статье 159 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». Ей дали три года лишения свободы условно.

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На несуществующего ребенка получала выплаты многодетная мать из Пермского края. Это происходило в течение трех лет. Кроме того, она по программе государственной поддержки купила квартиру в Кизеле. После выплаты ипотеки недвижимость она продала, а вырученные деньги оставила себе. «Мать четверых детей из Пермского округа четыре года назад подала в отдел ЗАГС документы на регистрацию ребенка. Он якобы был рожден в домашних условиях. После получения свидетельства, оформила выплаты, как многодетная мать-одиночка. За три года на банковскую карту пермячки поступило порядка 600 тысяч рублей незаконных пособий», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья». Обвиняемая пояснила, что на обман пошла в связи с тяжелым материальным положением и потому как, у нее не было работы. Пермский районный суд признал ее виновной по статье 159 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». Ей дали три года лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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