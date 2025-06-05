Пермячка три года получала выплаты на несуществующего ребенка

05 июня 2025 в 18:06 Размер текста - 17 +

За три года на банковскую карту пермячки поступило порядка 600 тысяч рублей незаконных пособий Екатерина Сычкова © URA.RU На несуществующего ребенка получала выплаты многодетная мать из Пермского края. Это происходило в течение трех лет. Кроме того, она по программе государственной поддержки купила квартиру в Кизеле. После выплаты ипотеки недвижимость она продала, а вырученные деньги оставила себе. «Мать четверых детей из Пермского округа четыре года назад подала в отдел ЗАГС документы на регистрацию ребенка. Он якобы был рожден в домашних условиях. После получения свидетельства, оформила выплаты, как многодетная мать-одиночка. За три года на банковскую карту пермячки поступило порядка 600 тысяч рублей незаконных пособий», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья». Обвиняемая пояснила, что на обман пошла в связи с тяжелым материальным положением и потому как, у нее не было работы. Пермский районный суд признал ее виновной по статье 159 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». Ей дали три года лишения свободы условно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На несуществующего ребенка получала выплаты многодетная мать из Пермского края. Это происходило в течение трех лет. Кроме того, она по программе государственной поддержки купила квартиру в Кизеле. После выплаты ипотеки недвижимость она продала, а вырученные деньги оставила себе. «Мать четверых детей из Пермского округа четыре года назад подала в отдел ЗАГС документы на регистрацию ребенка. Он якобы был рожден в домашних условиях. После получения свидетельства, оформила выплаты, как многодетная мать-одиночка. За три года на банковскую карту пермячки поступило порядка 600 тысяч рублей незаконных пособий», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья». Обвиняемая пояснила, что на обман пошла в связи с тяжелым материальным положением и потому как, у нее не было работы. Пермский районный суд признал ее виновной по статье 159 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». Ей дали три года лишения свободы условно.