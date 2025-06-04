В Кудымкаре наградили лучших врачей Пермского края

05 июня 2025 в 13:32 Размер текста - 17 +

Медиков наградили за вклад в профессию Фото: © URA.RU В Коми-пермяцком округе Пермского края в преддверии Дня медицинского работника (в этом году — 15 июня) наградили лучших специалистов. Торжественная церемония прошла в окружном драматическом театре 4 июня, рассказали URA.RU в пресс-службе краевого минздрава. За вклад в профессию наград удостоены 35 специалистов, среди них фельдшер скорой помощи Карагайской ЦРБ с 40-летним стажем Ольга Томилова. Она победила в номинации «За верность профессии». Награду фельдшеру вручил губернатор Дмитрий Махонин. «В Карагайской ЦРБ я работаю уже 40-й год. Профессия выбрана не зря, я очень люблю, горжусь ею. Хочу дальше дарить людям добро, тепло и свои навыки в профессии. В ответ от них — всегда слова благодарности», — поделилась своими эмоциями Томилова. Она также поблагодарила своих коллег и главного врача Карагайской ЦРБ Василия Шестакова за поддержку. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем телеграмм-канале поблагодарил медиков за самоотверженный труд и верность профессии и поздравил их с наступающим праздником. «Они день и ночь борются за жизнь и здоровье наших земляков, достигают невероятного мастерства и постоянно учатся новому. Гордимся каждым врачом, медсестрой, фельдшером и лаборантом. Вы — настоящие герои!» — написал Махонин. В свою очередь глава краевого минздрава Анастасия Крутень выразила уверенность, что труд врачей, заслуживших высокое признание, станет «ярким примером для всех, кто трудится на пермской земле». Краевые власти отмечают, что награждение победителей состоялось в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Врач года» и краевого этапа конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием». Они призваны выявлять «наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями, высокой квалификацией врачей, а также повысить престиж профессии». Кроме того, в новой специальной номинации наградой отмечен врач-статистик Краевого бюро судмедэкспертизы Александр Малков. Дмитрий Махонин вручил награду Ольге Томиловой Фото предоставлено пресс-службой министерства здрваоохранения Пермского края Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коми-пермяцком округе Пермского края в преддверии Дня медицинского работника (в этом году — 15 июня) наградили лучших специалистов. Торжественная церемония прошла в окружном драматическом театре 4 июня, рассказали URA.RU в пресс-службе краевого минздрава. За вклад в профессию наград удостоены 35 специалистов, среди них фельдшер скорой помощи Карагайской ЦРБ с 40-летним стажем Ольга Томилова. Она победила в номинации «За верность профессии». Награду фельдшеру вручил губернатор Дмитрий Махонин. «В Карагайской ЦРБ я работаю уже 40-й год. Профессия выбрана не зря, я очень люблю, горжусь ею. Хочу дальше дарить людям добро, тепло и свои навыки в профессии. В ответ от них — всегда слова благодарности», — поделилась своими эмоциями Томилова. Она также поблагодарила своих коллег и главного врача Карагайской ЦРБ Василия Шестакова за поддержку. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем телеграмм-канале поблагодарил медиков за самоотверженный труд и верность профессии и поздравил их с наступающим праздником. «Они день и ночь борются за жизнь и здоровье наших земляков, достигают невероятного мастерства и постоянно учатся новому. Гордимся каждым врачом, медсестрой, фельдшером и лаборантом. Вы — настоящие герои!» — написал Махонин. В свою очередь глава краевого минздрава Анастасия Крутень выразила уверенность, что труд врачей, заслуживших высокое признание, станет «ярким примером для всех, кто трудится на пермской земле». Краевые власти отмечают, что награждение победителей состоялось в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Врач года» и краевого этапа конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием». Они призваны выявлять «наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями, высокой квалификацией врачей, а также повысить престиж профессии». Кроме того, в новой специальной номинации наградой отмечен врач-статистик Краевого бюро судмедэкспертизы Александр Малков.