Пермский бар вошел в топ-12 необычных заведений России

Журнал для предпринимателей «Инк» составил рейтинг самых необычных заведений страны. В него вошла пермская рюмочная «Парадная». Топ-12 ресторанов и баров в регионах России опубликован на сайте журнала.
«„Парадная“, Пермь. Открытая под парадной лестницей дореволюционного отеля, рюмочная не раз становилась поводом для обсуждения и рецензий как в местных, так и в федеральных медиа», — сказано в сообщении. Также в рейтинг вошла дагестанская кофейня «В скале», тюменский Granny's Bar, казанский ресторан «Тюбетей» и заведения из других регионов страны.
Рюмочную «Парадная» открыл ресторатор Илья Заковырин. Ему также принадлежат паб Old Moose, рестораны The Hound, «Второй этаж» и «Дом Третьяковой», доставка японской кухни «Чайка суши» и паназиатское бистро «Камоме». Два последних заведения Заковырин выставил на продажу.
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