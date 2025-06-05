Пермский бар вошел в топ-12 необычных заведений России

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Пермское заведение вошло в рейтинг вместе с ресторанами Казани, Тюмени и других городов
Пермское заведение вошло в рейтинг вместе с ресторанами Казани, Тюмени и других городов Фото:

Журнал для предпринимателей «Инк» составил рейтинг самых необычных заведений страны. В него вошла пермская рюмочная «Парадная». Топ-12 ресторанов и баров в регионах России опубликован на сайте журнала.

«„Парадная“, Пермь. Открытая под парадной лестницей дореволюционного отеля, рюмочная не раз становилась поводом для обсуждения и рецензий как в местных, так и в федеральных медиа», — сказано в сообщении. Также в рейтинг вошла дагестанская кофейня «В скале», тюменский Granny's Bar, казанский ресторан «Тюбетей» и заведения из других регионов страны.

Рюмочную «Парадная» открыл ресторатор Илья Заковырин. Ему также принадлежат паб Old Moose, рестораны The Hound, «Второй этаж» и «Дом Третьяковой», доставка японской кухни «Чайка суши» и паназиатское бистро «Камоме». Два последних заведения Заковырин выставил на продажу.

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Журнал для предпринимателей «Инк» составил рейтинг самых необычных заведений страны. В него вошла пермская рюмочная «Парадная». Топ-12 ресторанов и баров в регионах России опубликован на сайте журнала. «„Парадная“, Пермь. Открытая под парадной лестницей дореволюционного отеля, рюмочная не раз становилась поводом для обсуждения и рецензий как в местных, так и в федеральных медиа», — сказано в сообщении. Также в рейтинг вошла дагестанская кофейня «В скале», тюменский Granny's Bar, казанский ресторан «Тюбетей» и заведения из других регионов страны. Рюмочную «Парадная» открыл ресторатор Илья Заковырин. Ему также принадлежат паб Old Moose, рестораны The Hound, «Второй этаж» и «Дом Третьяковой», доставка японской кухни «Чайка суши» и паназиатское бистро «Камоме». Два последних заведения Заковырин выставил на продажу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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