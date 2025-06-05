Пермяки массово скупают страховку для поездок за границу

В Перми вырос спрос на страховку для поездки за рубеж

05 июня 2025 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермяки стали бояться путешествовать без страховки Владимир Жабриков © URA.RU Жители Пермского стали чаще интересоваться страхованием жизни и имущества. С января по апрель 2025 года горожане на 21% чаще заходили на сайты страховых компаний, чем в таком же периоде прошлого года. Больше всего пермяки интересовались страховками для поездки за рубеж. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Ингосстраха» и «МегаФона». «За январь — апрель жители Пермского края потратили почти на 21% больше трафика на сайтах страховых компаний, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее активно оформлялись полисы для выезжающих за рубеж. Кроме того, в преддверии дачного сезона ожидаемо вырос спрос на страхование имущества», — сообщили аналитики. Уточняется, что такие результаты получились на основе анализа обезличенного трафика на сайтах страховых и результатов продаж. Больше всего страхованием интересовались мужчины. Их доля составляет 63%. Если рассматривать по возрасту, то условия полисов чаще изучают пермяки в возрасте от 35 до 44 лет (41%). За ними идут горожане от 45 до 54 лет (23%). Замыкают тройку лидеров пользователи от 25 до 34 лет (21%). Меньше всего страхованием интересуются молодежь от 14 до 24 лет (6%) и люди старше 65 лет (2%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Пермского стали чаще интересоваться страхованием жизни и имущества. С января по апрель 2025 года горожане на 21% чаще заходили на сайты страховых компаний, чем в таком же периоде прошлого года. Больше всего пермяки интересовались страховками для поездки за рубеж. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Ингосстраха» и «МегаФона». «За январь — апрель жители Пермского края потратили почти на 21% больше трафика на сайтах страховых компаний, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее активно оформлялись полисы для выезжающих за рубеж. Кроме того, в преддверии дачного сезона ожидаемо вырос спрос на страхование имущества», — сообщили аналитики. Уточняется, что такие результаты получились на основе анализа обезличенного трафика на сайтах страховых и результатов продаж. Больше всего страхованием интересовались мужчины. Их доля составляет 63%. Если рассматривать по возрасту, то условия полисов чаще изучают пермяки в возрасте от 35 до 44 лет (41%). За ними идут горожане от 45 до 54 лет (23%). Замыкают тройку лидеров пользователи от 25 до 34 лет (21%). Меньше всего страхованием интересуются молодежь от 14 до 24 лет (6%) и люди старше 65 лет (2%).