Жителей челябинской деревни напугали кабаны. Видео

19 октября 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Кабаны в Григорьевке появились на дороге с утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В деревне Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) жители встретили на улице кабанов. Как URA.RU рассказала директор местной компании «Григорьевские сады» Ольга Сегаль, животные пришли на запах созревших яблок. «Мой муж возвращался на машине из детского сада, куда отвел детей. Два самца кабана расхаживали по дороге. Они и сейчас там, на Вишневой улице», — сообщила URA.RU Сегаль. Собеседница URA.RU отметила, что вокруг деревни диких животных много. Поэтому территория сада огорожена и снизу зазор до земли укреплен сеткой. Посадкам могут навредить зайцы, косули или кабаны. Непреодолимую защиту ставили от них. В «Григорьевских садах» отметили, что до сих пор дикие свиньи в деревне появляться не решались. С созреванием урожая звери стали смелее. Сегаль проинформировала о встрече с животными администрацию населенного пункта. Есть опасения, что кабаны могут представлять опасность, в том числе для детей, которые будут возвращаться из школы.

В деревне Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) жители встретили на улице кабанов. Как URA.RU рассказала директор местной компании «Григорьевские сады» Ольга Сегаль, животные пришли на запах созревших яблок. «Мой муж возвращался на машине из детского сада, куда отвел детей. Два самца кабана расхаживали по дороге. Они и сейчас там, на Вишневой улице», — сообщила URA.RU Сегаль. Собеседница URA.RU отметила, что вокруг деревни диких животных много. Поэтому территория сада огорожена и снизу зазор до земли укреплен сеткой. Посадкам могут навредить зайцы, косули или кабаны. Непреодолимую защиту ставили от них. В «Григорьевских садах» отметили, что до сих пор дикие свиньи в деревне появляться не решались. С созреванием урожая звери стали смелее. Сегаль проинформировала о встрече с животными администрацию населенного пункта. Есть опасения, что кабаны могут представлять опасность, в том числе для детей, которые будут возвращаться из школы.