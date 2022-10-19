Тюменские депутаты попросили Володина решить вопрос с алиментами мобилизованных

Тюменские депутаты предлагают, чтобы выплату алиментов взяло на себя государство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы направили обращение к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой изменить порядок выплаты алиментов мобилизованными мужчинами. Инициатива была одобрена 20 октября на заседании регионального парламента, которое транслировалось онлайн.

«По действующему законодательству судебные приставы могут приостановить производство по взысканию алиментов с мобилизованного мужчины. Мы предлагаем, что обязательство выплачивать средний размер алиментов на период службы мужчины взяло на себя государство. После окончания службы он должен будет возместить расходы. В случае гибели мобилизованного все долги по алиментам списываются», — объяснили в облдуме.

Инициатива была принята депутатами единогласно. Дата ее рассмотрения в Госдуме пока неизвестна.