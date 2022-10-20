Губернатор ХМАО Наталья Комарова отмечает день рождения в Москве

21 октября 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Губернатор сегодня получает сотни звонков с поздравлениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова отмечает свой день рождения с родными в Москве. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве. «Губернатор сегодня в отпуске, отмечает день рождения в Москве, в кругу семьи», — сообщили корреспонденту агентства в правительстве. Для Комаровой это тринадцатый день рождения на посту главы региона. Многие жители ХМАО уже успели поздравить Комарову в социальных сетях. «С первого дня знакомства с ней (Натальей Комаровой — прим. URA.RU) я понял, что она обладает поистине уникальным характером, мудростью и богатым опытом, знанием жизни, когда человек осознает, что сделано уже очень многое, а впереди еще масса целей и задач», — написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сенатор от Югры Эдуард Исаков.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Политики обсудили подготовку международного IT-форума, который пройдет в Ханты-Мансийске в 2023 году.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова отмечает свой день рождения с родными в Москве. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве. «Губернатор сегодня в отпуске, отмечает день рождения в Москве, в кругу семьи», — сообщили корреспонденту агентства в правительстве. Для Комаровой это тринадцатый день рождения на посту главы региона. Многие жители ХМАО уже успели поздравить Комарову в социальных сетях. «С первого дня знакомства с ней (Натальей Комаровой — прим. URA.RU) я понял, что она обладает поистине уникальным характером, мудростью и богатым опытом, знанием жизни, когда человек осознает, что сделано уже очень многое, а впереди еще масса целей и задач», — написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сенатор от Югры Эдуард Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Политики обсудили подготовку международного IT-форума, который пройдет в Ханты-Мансийске в 2023 году.