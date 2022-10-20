Власти ХМАО увеличат бюджет на медстраховки

21 октября 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО потратят на ФОМС более 50 млн. Фото: Александр Мамаев © URA.RU Правительство ХМАО одобрило бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. С каждым годом цифра будет расти, сообщает официальный telegram-канал главы округа. «В 2023 году планируемый бюджет ФОМС: 54,9 млн рублей. В 2024 и 2025- 58,3 и 61 миллион соответственно», — уточняется на сайте правительства округа. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ЯНАО увеличит зарплаты сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Повышение планировалось с 189 тысяч до 209 тыс.

Правительство ХМАО одобрило бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. С каждым годом цифра будет расти, сообщает официальный telegram-канал главы округа. «В 2023 году планируемый бюджет ФОМС: 54,9 млн рублей. В 2024 и 2025- 58,3 и 61 миллион соответственно», — уточняется на сайте правительства округа. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ЯНАО увеличит зарплаты сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Повышение планировалось с 189 тысяч до 209 тыс.