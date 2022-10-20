Власти ХМАО увеличат бюджет на медстраховки

Власти ХМАО потратят на ФОМС более 50 млн.
Правительство ХМАО одобрило бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. С каждым годом цифра будет расти, сообщает официальный telegram-канал главы округа.
«В 2023 году планируемый бюджет ФОМС: 54,9 млн рублей. В 2024 и 2025- 58,3 и 61 миллион соответственно», — уточняется на сайте правительства округа.
Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ЯНАО увеличит зарплаты сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Повышение планировалось с 189 тысяч до 209 тыс.
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