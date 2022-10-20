20 октября 2022

Власти ХМАО увеличат бюджет на медстраховки

© Служба новостей «URA.RU»
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Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
Власти ХМАО потратят на ФОМС более 50 млн. Фото:

Правительство ХМАО одобрило бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. С каждым годом цифра будет расти, сообщает официальный telegram-канал главы округа.

«В 2023 году планируемый бюджет ФОМС: 54,9 млн рублей. В 2024 и 2025- 58,3 и 61 миллион соответственно», — уточняется на сайте правительства округа.

Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ЯНАО увеличит зарплаты сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Повышение планировалось с 189 тысяч до 209 тыс.

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Правительство ХМАО одобрило бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. С каждым годом цифра будет расти, сообщает официальный telegram-канал главы округа. «В 2023 году планируемый бюджет ФОМС: 54,9 млн рублей. В 2024 и 2025- 58,3 и 61 миллион соответственно», — уточняется на сайте правительства округа. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ЯНАО увеличит зарплаты сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Повышение планировалось с 189 тысяч до 209 тыс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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