Зеленский раскрыл, почему сорвал мирные переговоры с РФ

Зеленский: Киев возобновит переговоры с РФ только после возвращения ЛДНР, Херсона и Запорожья

23 октября 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

Зеленский озвучил мнение Киева по переговорам с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что в случае проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона Киев навсегда откажется от возможности возобновить переговоры с российской стороной. Об этом он заявил канадским телеканалам CTV и CBC. «Мы публично говорили, если они проведут „референдумы“, если они что-то признают, если начнут признавать как „отдельные республики“, то мы навсегда прекратим возможность говорить», — заявил украинский президент. По его словам, референдумы о присоединении к РФ Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стало основанием для отказа в возможности наладить отношения с российской стороной. Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. Большинство граждан в регионах проголосовало за вхождение в состав России. После этого Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что в случае проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона Киев навсегда откажется от возможности возобновить переговоры с российской стороной. Об этом он заявил канадским телеканалам CTV и CBC. «Мы публично говорили, если они проведут „референдумы“, если они что-то признают, если начнут признавать как „отдельные республики“, то мы навсегда прекратим возможность говорить», — заявил украинский президент. По его словам, референдумы о присоединении к РФ Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стало основанием для отказа в возможности наладить отношения с российской стороной. Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. Большинство граждан в регионах проголосовало за вхождение в состав России. После этого Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера.