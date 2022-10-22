Зеленский раскрыл, почему сорвал мирные переговоры с РФ

Зеленский озвучил мнение Киева по переговорам с РФФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что в случае проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона Киев навсегда откажется от возможности возобновить переговоры с российской стороной. Об этом он заявил канадским телеканалам CTV и CBC.
«Мы публично говорили, если они проведут „референдумы“, если они что-то признают, если начнут признавать как „отдельные республики“, то мы навсегда прекратим возможность говорить», — заявил украинский президент. По его словам, референдумы о присоединении к РФ Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стало основанием для отказа в возможности наладить отношения с российской стороной.
Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. Большинство граждан в регионах проголосовало за вхождение в состав России. После этого Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера.
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Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что в случае проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона Киев навсегда откажется от возможности возобновить переговоры с российской стороной. Об этом он заявил канадским телеканалам CTV и CBC. «Мы публично говорили, если они проведут „референдумы“, если они что-то признают, если начнут признавать как „отдельные республики“, то мы навсегда прекратим возможность говорить», — заявил украинский президент. По его словам, референдумы о присоединении к РФ Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стало основанием для отказа в возможности наладить отношения с российской стороной. Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. Большинство граждан в регионах проголосовало за вхождение в состав России. После этого Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера.