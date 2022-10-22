Пермяк во время ссоры накинулся с ножом на мужчину

Виновного приговорили к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Краснокамска Пермского края накинулся с ножом на гостя своего соседа. Между мужчинами произошла ссора, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Виновный получил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.

«Осужденный находился в общем коридоре коммунальной квартиры, когда между ним и 41-летним гостем соседа возник конфликт. Осужденный нанес два удара ножом по телу гостя, нанеся ему тяжкий вред здоровью. Также мужчина грозился убить и 43-летнего соседа, размахивая ножом», — сообщается на сайте ведомства.

40-летнего жителя Краснокамска признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «угроза убийством». Виновному назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU писало, что в Перми мужчина зарезал своего племянника. Между родственниками возникла ссора во время застолья.