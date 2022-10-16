16 октября 2022
15 октября 2022

В Перми мужчина зарезал своего племянника

© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство произошло в ходе конфликта Фото:

Во время ссоры пермяк напал с ножом на своего племянника и убил его. До этого родственники сидели за столом и распивали алкоголь. О совершенном преступлении URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«13 октября пермяк приехал в гости к своей сестре, которая жила вместе с сыном. Родственники сели за стол и стали распивать алкоголь, но между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры 67-летний мужчина схватил нож и ударил своего племянника, который впоследствии скончался до приезда скорой», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, мать убитого также получила травмы. Ей была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации женщина отказалась. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

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Во время ссоры пермяк напал с ножом на своего племянника и убил его. До этого родственники сидели за столом и распивали алкоголь. О совершенном преступлении URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «13 октября пермяк приехал в гости к своей сестре, которая жила вместе с сыном. Родственники сели за стол и стали распивать алкоголь, но между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры 67-летний мужчина схватил нож и ударил своего племянника, который впоследствии скончался до приезда скорой», — сообщил собеседник агентства. По словам источника, мать убитого также получила травмы. Ей была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации женщина отказалась. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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