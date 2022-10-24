Захарова назвала Зеленского террористом из-за «грязной бомбы»

Захарова: Зеленский — это бен Ладен «номер два»

25 октября 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

Захарова сравнила Зеленского с бен Ладеном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский является «Бен Ладеном номер два» (лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»*) Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, он тоже был «своим парнем» для США, а потом совершил теракт. «Для мирового сообщества Зеленский это просто „Бен Ладен“ номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Так она прокомментировала сообщение о планах киевских властей применить «грязную бомбу» в ходе конфликта на Украине. По ее мнению, Бен Ладен тоже был «своим парнем» для США, а потом совершил теракт. Она уточнила, что это ее «личное мнение». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина планирует преподнести взрыв «грязной бомбы» как срабатывание российского ядерного оружия малой мощности. В Госдепе США уже высказали мнение по этому поводу. Там отметили, что американские власти не считают такие заявления серьезными. *Аль-Каида — запрещенная в России террористическая организация

Президент Украины Владимир Зеленский является «Бен Ладеном номер два» (лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»*) Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, он тоже был «своим парнем» для США, а потом совершил теракт. «Для мирового сообщества Зеленский это просто „Бен Ладен“ номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Так она прокомментировала сообщение о планах киевских властей применить «грязную бомбу» в ходе конфликта на Украине. По ее мнению, Бен Ладен тоже был «своим парнем» для США, а потом совершил теракт. Она уточнила, что это ее «личное мнение». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина планирует преподнести взрыв «грязной бомбы» как срабатывание российского ядерного оружия малой мощности. В Госдепе США уже высказали мнение по этому поводу. Там отметили, что американские власти не считают такие заявления серьезными. *Аль-Каида — запрещенная в России террористическая организация