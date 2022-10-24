24 октября 2022

Захарова назвала Зеленского террористом из-за «грязной бомбы»

Захарова: Зеленский — это бен Ладен «номер два»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова сравнила Зеленского с бен Ладеном Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский является «Бен Ладеном номер два» (лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»*) Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, он тоже был «своим парнем» для США, а потом совершил теракт.

«Для мирового сообщества Зеленский это просто „Бен Ладен“ номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Так она прокомментировала сообщение о планах киевских властей применить «грязную бомбу» в ходе конфликта на Украине.

По ее мнению, Бен Ладен тоже был «своим парнем» для США, а потом совершил теракт. Она уточнила, что это ее «личное мнение».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина планирует преподнести взрыв «грязной бомбы» как срабатывание российского ядерного оружия малой мощности. В Госдепе США уже высказали мнение по этому поводу. Там отметили, что американские власти не считают такие заявления серьезными.

*Аль-Каида — запрещенная в России террористическая организация

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент Украины Владимир Зеленский является «Бен Ладеном номер два» (лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»*) Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, он тоже был «своим парнем» для США, а потом совершил теракт. «Для мирового сообщества Зеленский это просто „Бен Ладен“ номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Так она прокомментировала сообщение о планах киевских властей применить «грязную бомбу» в ходе конфликта на Украине. По ее мнению, Бен Ладен тоже был «своим парнем» для США, а потом совершил теракт. Она уточнила, что это ее «личное мнение». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина планирует преподнести взрыв «грязной бомбы» как срабатывание российского ядерного оружия малой мощности. В Госдепе США уже высказали мнение по этому поводу. Там отметили, что американские власти не считают такие заявления серьезными. *Аль-Каида — запрещенная в России террористическая организация
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...