Госдеп: США не меняют готовность ядерных сил из-за «грязной бомбы»

24 октября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

В США не верят, что Украина готовится использовать «грязную бомбу» в своих целях, заявили в Госдепе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США не видят оснований менять готовность своих ядерных сил из-за сообщений о якобы применении «грязной бомбы» на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. «На данный момент мы не видели каких-либо причин, чтобы корректировать готовность своих ядерных сил, а также никаких признаков, что Россия готовится использовать ядерное оружие. Но мы видели заявления, вызывающие большую обеспокоенность», — сказал Прайс в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что американские власти не воспринимают серьезно сообщения о том, что Украина собирается использовать «грязную бомбу». Ранее в Минобороны РФ объяснили, что «грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. В ведомстве рассказали, что украинская сторона планирует преподнести взрыв «грязной бомбы».

Власти США не видят оснований менять готовность своих ядерных сил из-за сообщений о якобы применении «грязной бомбы» на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. «На данный момент мы не видели каких-либо причин, чтобы корректировать готовность своих ядерных сил, а также никаких признаков, что Россия готовится использовать ядерное оружие. Но мы видели заявления, вызывающие большую обеспокоенность», — сказал Прайс в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что американские власти не воспринимают серьезно сообщения о том, что Украина собирается использовать «грязную бомбу». Ранее в Минобороны РФ объяснили, что «грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. В ведомстве рассказали, что украинская сторона планирует преподнести взрыв «грязной бомбы».