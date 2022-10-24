В Мотовилихинском районе Перми продают коттедж с новой мебелью и техникой в подарок. Объявление опубликовано на сайте Avito.
«Ремонт выполнен по авторскому проекту с использованием качественных и современных материалов. В подарок оставляем всю новую мебель и бытовую технику. После обновления интерьера в доме никто не жил и на данный момент не проживает», — написано в объявлении.
На территории участка есть баня и большая беседка с мангальной зоной. Коттедж площадью 328 квадратных метров и участок 15 соток продают за 24 900 000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Мотовилихинском районе Перми продавали коттедж с «достойными статусными соседями». Дом оценили в 35 миллионов рублей.
Площадь коттеджа составляет 328 квадратных метров
Объявление на сайте Avito
Владельцы оставляют в подарок всю новую мебель и бытовую технику
Объявление на сайте Avito
На территории участка есть большая беседка с мангальной зоной
В Мотовилихинском районе Перми продают коттедж с новой мебелью и техникой в подарок. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Ремонт выполнен по авторскому проекту с использованием качественных и современных материалов. В подарок оставляем всю новую мебель и бытовую технику. После обновления интерьера в доме никто не жил и на данный момент не проживает», — написано в объявлении. На территории участка есть баня и большая беседка с мангальной зоной. Коттедж площадью 328 квадратных метров и участок 15 соток продают за 24 900 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Мотовилихинском районе Перми продавали коттедж с «достойными статусными соседями». Дом оценили в 35 миллионов рублей.