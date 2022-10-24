Коттедж продают за 24 900 000 рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми продают коттедж с новой мебелью и техникой в подарок. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Ремонт выполнен по авторскому проекту с использованием качественных и современных материалов. В подарок оставляем всю новую мебель и бытовую технику. После обновления интерьера в доме никто не жил и на данный момент не проживает», — написано в объявлении.

На территории участка есть баня и большая беседка с мангальной зоной. Коттедж площадью 328 квадратных метров и участок 15 соток продают за 24 900 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Мотовилихинском районе Перми продавали коттедж с «достойными статусными соседями». Дом оценили в 35 миллионов рублей.

Площадь коттеджа составляет 328 квадратных метров Объявление на сайте Avito

Владельцы оставляют в подарок всю новую мебель и бытовую технику Объявление на сайте Avito