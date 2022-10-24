24 октября 2022

В Перми продают коттедж с новой мебелью и техникой в подарок. Фото

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Коттеджный посёлок. Курган , таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Коттедж продают за 24 900 000 рублей (архивное фото) Фото:

В Мотовилихинском районе Перми продают коттедж с новой мебелью и техникой в подарок. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Ремонт выполнен по авторскому проекту с использованием качественных и современных материалов. В подарок оставляем всю новую мебель и бытовую технику. После обновления интерьера в доме никто не жил и на данный момент не проживает», — написано в объявлении.

На территории участка есть баня и большая беседка с мангальной зоной. Коттедж площадью 328 квадратных метров и участок 15 соток продают за 24 900 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Мотовилихинском районе Перми продавали коттедж с «достойными статусными соседями». Дом оценили в 35 миллионов рублей.

Площадь коттеджа составляет 328 квадратных метров
Владельцы оставляют в подарок всю новую мебель и бытовую технику
На территории участка есть большая беседка с мангальной зоной

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В Мотовилихинском районе Перми продают коттедж с новой мебелью и техникой в подарок. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Ремонт выполнен по авторскому проекту с использованием качественных и современных материалов. В подарок оставляем всю новую мебель и бытовую технику. После обновления интерьера в доме никто не жил и на данный момент не проживает», — написано в объявлении. На территории участка есть баня и большая беседка с мангальной зоной. Коттедж площадью 328 квадратных метров и участок 15 соток продают за 24 900 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Мотовилихинском районе Перми продавали коттедж с «достойными статусными соседями». Дом оценили в 35 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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