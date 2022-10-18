В Перми продают коттедж с достойными соседями. Фото

19 октября 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

Коттедж продают за 35 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми продают коттедж с «достойными статусными соседями». Объявление опубликовано на сайте Avito. «Коттедж расположен в самом престижном и экологически чистом микрорайоне города. Достойные статусные соседи. Асфальтированная дорога, уличные фонари, ландшафт придают атмосфере проживания комфорт и уют. В шаговой доступности вся инфраструктура: детский садик, школа, поликлиника, магазины», — написано в объявлении. На территории есть зона барбекю, баня, бассейн и гараж. Планировка дома позволяет разместить две семьи. Коттедж площадью 437 квадратных метров владельцы оценили в 35 миллионов рублей. Ранее в Перми продавали жилье с «респектабельными» соседями. Двухуровневую квартиру в центре города продают за 39 млн рублей. Площадь коттеджа составляет около 437 квадратных метров Фото с сайта Avito В доме есть свой кинозал Фото с сайта Avito

В Мотовилихинском районе Перми продают коттедж с «достойными статусными соседями». Объявление опубликовано на сайте Avito. «Коттедж расположен в самом престижном и экологически чистом микрорайоне города. Достойные статусные соседи. Асфальтированная дорога, уличные фонари, ландшафт придают атмосфере проживания комфорт и уют. В шаговой доступности вся инфраструктура: детский садик, школа, поликлиника, магазины», — написано в объявлении. На территории есть зона барбекю, баня, бассейн и гараж. Планировка дома позволяет разместить две семьи. Коттедж площадью 437 квадратных метров владельцы оценили в 35 миллионов рублей. Ранее в Перми продавали жилье с «респектабельными» соседями. Двухуровневую квартиру в центре города продают за 39 млн рублей.