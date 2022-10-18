18 октября 2022

В Перми продают коттедж с достойными соседями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Коттедж продают за 35 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Мотовилихинском районе Перми продают коттедж с «достойными статусными соседями». Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Коттедж расположен в самом престижном и экологически чистом микрорайоне города. Достойные статусные соседи. Асфальтированная дорога, уличные фонари, ландшафт придают атмосфере проживания комфорт и уют. В шаговой доступности вся инфраструктура: детский садик, школа, поликлиника, магазины», — написано в объявлении.

На территории есть зона барбекю, баня, бассейн и гараж. Планировка дома позволяет разместить две семьи. Коттедж площадью 437 квадратных метров владельцы оценили в 35 миллионов рублей.

Ранее в Перми продавали жилье с «респектабельными» соседями. Двухуровневую квартиру в центре города продают за 39 млн рублей.

Площадь коттеджа составляет около 437 квадратных метров
В доме есть свой кинозал

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В Мотовилихинском районе Перми продают коттедж с «достойными статусными соседями». Объявление опубликовано на сайте Avito. «Коттедж расположен в самом престижном и экологически чистом микрорайоне города. Достойные статусные соседи. Асфальтированная дорога, уличные фонари, ландшафт придают атмосфере проживания комфорт и уют. В шаговой доступности вся инфраструктура: детский садик, школа, поликлиника, магазины», — написано в объявлении. На территории есть зона барбекю, баня, бассейн и гараж. Планировка дома позволяет разместить две семьи. Коттедж площадью 437 квадратных метров владельцы оценили в 35 миллионов рублей. Ранее в Перми продавали жилье с «респектабельными» соседями. Двухуровневую квартиру в центре города продают за 39 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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