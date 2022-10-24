Глава пермской гордумы раскритиковал мэрию за объект к 300-летию

25 октября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Малютин недоволен концепцией набережной Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин выступил с критикой состояния набережной Перми, а также ему не понравилось ее событийное наполнение. На заседании думы 25 октября он заявил, что набережная, один из знаковых объектов к 300-летию города, работает только летом, хотя мэрия обещала круглогодичное использование. На ней негде выпить кофе, закрыты туалеты, а «плитка играет». «Набережная — это центр притяжения пермяков. Почему там столько намерений и где результат? Когда у нас тепло, набережная работает. А зимой все замирает. Да нет, уважаемые коллеги! Изначально концепция была, что в любое время года она должна работать», — эмоционально завил Малютин. Он рассказал, что гулял с семьей по набережной «в один из осенних дней». Но там негде выпить кофе, и многие туалеты закрыты, хотя должны работать. Малютин заметил также, что на набережной много разбитой плитки — «идешь, а она приходит в движение». И попросил мэра Перми Алексея Демкина прокомментировать, как так вышло. Демкин заявил, что в проекте набережной изначально были ошибки, связанные с работой летних кафе. В ближайшее время администрация «разберет эти вопросы и наполнит набережную контентом на следующее лето и зиму». «А что касается плитки, по которой вы, Дмитрий Васильевич, ходили, думаю, что с тех пор ее уже заменили в рамках гарантийных обязательств», — отметил Демкин. Он заверил, что к юбилею все недочеты будут устранены. По поводу туалетов Малютину ответил глава Ленинского района Александр Русанов. Он сообщил, что не все они были на балансе мэрии. Но сейчас они работают исправно, а по выходным — круглосуточно.

Спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин выступил с критикой состояния набережной Перми, а также ему не понравилось ее событийное наполнение. На заседании думы 25 октября он заявил, что набережная, один из знаковых объектов к 300-летию города, работает только летом, хотя мэрия обещала круглогодичное использование. На ней негде выпить кофе, закрыты туалеты, а «плитка играет». «Набережная — это центр притяжения пермяков. Почему там столько намерений и где результат? Когда у нас тепло, набережная работает. А зимой все замирает. Да нет, уважаемые коллеги! Изначально концепция была, что в любое время года она должна работать», — эмоционально завил Малютин. Он рассказал, что гулял с семьей по набережной «в один из осенних дней». Но там негде выпить кофе, и многие туалеты закрыты, хотя должны работать. Малютин заметил также, что на набережной много разбитой плитки — «идешь, а она приходит в движение». И попросил мэра Перми Алексея Демкина прокомментировать, как так вышло. Демкин заявил, что в проекте набережной изначально были ошибки, связанные с работой летних кафе. В ближайшее время администрация «разберет эти вопросы и наполнит набережную контентом на следующее лето и зиму». «А что касается плитки, по которой вы, Дмитрий Васильевич, ходили, думаю, что с тех пор ее уже заменили в рамках гарантийных обязательств», — отметил Демкин. Он заверил, что к юбилею все недочеты будут устранены. По поводу туалетов Малютину ответил глава Ленинского района Александр Русанов. Он сообщил, что не все они были на балансе мэрии. Но сейчас они работают исправно, а по выходным — круглосуточно.