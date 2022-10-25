Пермский минздрав расширил список организаций для помощи тяжелобольным детям

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Ева. Пермь, ева
Паллиативная помощь будет оказана детям на территории всего региона Фото:

Министерство Пермского края расширило перечень организаций, которые смогут оказывать медпомощь тяжелобольным детям на дому. В него включено агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим» (АНО). Об этом говорится в приказе, который размещен на сайте ведомства.

«Перечень медицинских организаций Пермского края, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях, в том числе на дому: ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница №13»; ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница»; АНО «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим»», — указано в документе. Уточняется, что организация сможет оказывать свои услуги во всех территориях края.

Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим», зарегистрировано в 2017 и связано с одноименным пермским благотворительным фондом. Организация оказывает помощь на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым, а также предоставляет услуги по уходу за тяжелобольными детьми. В свою очередь благотворительный фонд «Дедморозим» помогает в сборе денег и необходимых медизделий для тяжелобольных детей. URA.RU рассказывало, что в сентябре его покинул основатель и бессменный руководитель Дмитрий Жебелев.

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Министерство Пермского края расширило перечень организаций, которые смогут оказывать медпомощь тяжелобольным детям на дому. В него включено агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим» (АНО). Об этом говорится в приказе, который размещен на сайте ведомства. «Перечень медицинских организаций Пермского края, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях, в том числе на дому: ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница №13»; ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница»; АНО «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим»», — указано в документе. Уточняется, что организация сможет оказывать свои услуги во всех территориях края. Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим», зарегистрировано в 2017 и связано с одноименным пермским благотворительным фондом. Организация оказывает помощь на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым, а также предоставляет услуги по уходу за тяжелобольными детьми. В свою очередь благотворительный фонд «Дедморозим» помогает в сборе денег и необходимых медизделий для тяжелобольных детей. URA.RU рассказывало, что в сентябре его покинул основатель и бессменный руководитель Дмитрий Жебелев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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