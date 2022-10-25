Пермский минздрав расширил список организаций для помощи тяжелобольным детям

25 октября 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Паллиативная помощь будет оказана детям на территории всего региона Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Министерство Пермского края расширило перечень организаций, которые смогут оказывать медпомощь тяжелобольным детям на дому. В него включено агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим» (АНО). Об этом говорится в приказе, который размещен на сайте ведомства. «Перечень медицинских организаций Пермского края, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях, в том числе на дому: ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница №13»; ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница»; АНО «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим»», — указано в документе. Уточняется, что организация сможет оказывать свои услуги во всех территориях края. Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим», зарегистрировано в 2017 и связано с одноименным пермским благотворительным фондом. Организация оказывает помощь на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым, а также предоставляет услуги по уходу за тяжелобольными детьми. В свою очередь благотворительный фонд «Дедморозим» помогает в сборе денег и необходимых медизделий для тяжелобольных детей. URA.RU рассказывало, что в сентябре его покинул основатель и бессменный руководитель Дмитрий Жебелев.

Министерство Пермского края расширило перечень организаций, которые смогут оказывать медпомощь тяжелобольным детям на дому. В него включено агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим» (АНО). Об этом говорится в приказе, который размещен на сайте ведомства. «Перечень медицинских организаций Пермского края, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях, в том числе на дому: ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница №13»; ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница»; АНО «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим»», — указано в документе. Уточняется, что организация сможет оказывать свои услуги во всех территориях края. Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим», зарегистрировано в 2017 и связано с одноименным пермским благотворительным фондом. Организация оказывает помощь на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым, а также предоставляет услуги по уходу за тяжелобольными детьми. В свою очередь благотворительный фонд «Дедморозим» помогает в сборе денег и необходимых медизделий для тяжелобольных детей. URA.RU рассказывало, что в сентябре его покинул основатель и бессменный руководитель Дмитрий Жебелев.