Путин высказался о возможных планах Киева применить «грязную бомбу»

Путин: России известно о планах Украины по «грязной бомбе»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
РФ известно о планах Киева использовать «грязную бомбу», заявил Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

России известно о планах Киева использовать «грязную бомбу». Об этом на встрече с делегациями представителей спецслужб стран СНГ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее об этом сообщали в Минобороны РФ.

Сведения о возможном намерении Киева использовать «грязную бомбу» появились в конце октября. Российские власти предупреждают об этом представителей других стран. Киев при этом уверяет, что не имеет подобных планов.

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России известно о планах Киева использовать «грязную бомбу». Об этом на встрече с делегациями представителей спецслужб стран СНГ заявил президент РФ Владимир Путин. «Нам известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее об этом сообщали в Минобороны РФ. Сведения о возможном намерении Киева использовать «грязную бомбу» появились в конце октября. Российские власти предупреждают об этом представителей других стран. Киев при этом уверяет, что не имеет подобных планов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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