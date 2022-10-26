Путин высказался о возможных планах Киева применить «грязную бомбу»

РФ известно о планах Киева использовать «грязную бомбу», заявил Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
России известно о планах Киева использовать «грязную бомбу». Об этом на встрече с делегациями представителей спецслужб стран СНГ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нам известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее об этом сообщали в Минобороны РФ.
Сведения о возможном намерении Киева использовать «грязную бомбу» появились в конце октября. Российские власти предупреждают об этом представителей других стран. Киев при этом уверяет, что не имеет подобных планов.
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