Путин высказался о возможных планах Киева применить «грязную бомбу»

Путин: России известно о планах Украины по «грязной бомбе»

26 октября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

РФ известно о планах Киева использовать «грязную бомбу», заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России известно о планах Киева использовать «грязную бомбу». Об этом на встрече с делегациями представителей спецслужб стран СНГ заявил президент РФ Владимир Путин. «Нам известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее об этом сообщали в Минобороны РФ. Сведения о возможном намерении Киева использовать «грязную бомбу» появились в конце октября. Российские власти предупреждают об этом представителей других стран. Киев при этом уверяет, что не имеет подобных планов.

России известно о планах Киева использовать «грязную бомбу». Об этом на встрече с делегациями представителей спецслужб стран СНГ заявил президент РФ Владимир Путин. «Нам известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее об этом сообщали в Минобороны РФ. Сведения о возможном намерении Киева использовать «грязную бомбу» появились в конце октября. Российские власти предупреждают об этом представителей других стран. Киев при этом уверяет, что не имеет подобных планов.