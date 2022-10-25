В Березниках умерла легендарный врач

В Пермском крае умерла экс-главврач Березниковской детской больницы

26 октября 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Прощание с усопшей пройдет 28 октября в Перми Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае ушла из жизни бывший главврач Березниковской детской больницы Мария Вильдеман. Она руководила медучреждением в течение 30 лет. Об этом сообщается в telegram-канале регионального минздрава. «С прискорбием сообщаем, что на 86-м году ушла из жизни врач, ярчайший человек, коллега и профессионал Мария Клементьевна Вильдеман. Министерство здравоохранения Пермского края приносит искренние соболезнования друзьям и родственникам доктора», — сообщает министерство. Прощание с врачом пройдет 28 октября в католическом храме в Перми. Вильдеман получила образование в фельдшерско-акушерской школе в Березниках, где преподавал Евгений Вагнер, а после поступила в Свердловский государственный мединститут. После окончания вуза, будущая главврач вернулась в родной город и начала карьеру в качестве врача-педиатра. В минздраве отмечают, что Видельман внесла значительный вклад в развитие детского здравоохранения своего города и региона. При ней значительно улучшилась материально-техническая база детской больницы, строились новые корпуса и открывались первые в Пермской области спецотделения детской реанимации, иммунологические лаборатории, ЛОР-отделения, отделения физиотерапии, патологии новорожденных и реабилитации детей с хроническими заболеваниями.

В Пермском крае ушла из жизни бывший главврач Березниковской детской больницы Мария Вильдеман. Она руководила медучреждением в течение 30 лет. Об этом сообщается в telegram-канале регионального минздрава. «С прискорбием сообщаем, что на 86-м году ушла из жизни врач, ярчайший человек, коллега и профессионал Мария Клементьевна Вильдеман. Министерство здравоохранения Пермского края приносит искренние соболезнования друзьям и родственникам доктора», — сообщает министерство. Прощание с врачом пройдет 28 октября в католическом храме в Перми. Вильдеман получила образование в фельдшерско-акушерской школе в Березниках, где преподавал Евгений Вагнер, а после поступила в Свердловский государственный мединститут. После окончания вуза, будущая главврач вернулась в родной город и начала карьеру в качестве врача-педиатра. В минздраве отмечают, что Видельман внесла значительный вклад в развитие детского здравоохранения своего города и региона. При ней значительно улучшилась материально-техническая база детской больницы, строились новые корпуса и открывались первые в Пермской области спецотделения детской реанимации, иммунологические лаборатории, ЛОР-отделения, отделения физиотерапии, патологии новорожденных и реабилитации детей с хроническими заболеваниями.