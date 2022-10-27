Резкое похолодание со снегом и дождем ожидается в Екатеринбурге

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Плохая погода. Екатеринбург, снег, град, плохая погода, дождь
Местами в столице Урала пройдет мокрый снег Фото:

В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается резкое похолодание до -3°C. Кроме всего, в столице Урала ожидается снег с дождем. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

«28 октября в Екатеринбурге днем температура воздуха составит до +2°C, ночью — около -2°C. В субботу 29 октября, днем воздух прогреется до +3 °C, а ночью — до -3°C. В воскресенье, 30 октября, днем будет около +4°C, а ночью похолодает до -2°C», — указано на сайте сервиса.

Ранее агентство писало, что третья декада месяца в Свердловской области будет солнечной, но уже ночью столбики термометров могут опуститься до -2°C. Местами в регионе пройдет мокрый снег.

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В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается резкое похолодание до -3°C. Кроме всего, в столице Урала ожидается снег с дождем. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». «28 октября в Екатеринбурге днем температура воздуха составит до +2°C, ночью — около -2°C. В субботу 29 октября, днем воздух прогреется до +3 °C, а ночью — до -3°C. В воскресенье, 30 октября, днем будет около +4°C, а ночью похолодает до -2°C», — указано на сайте сервиса. Ранее агентство писало, что третья декада месяца в Свердловской области будет солнечной, но уже ночью столбики термометров могут опуститься до -2°C. Местами в регионе пройдет мокрый снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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