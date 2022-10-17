Ночные заморозки и мокрый снег ожидаются в Свердловской области

Местами в Свердловской области пройдет мокрый снег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшие дни Свердловскую область и Екатеринбург ждет резкое похолодание. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Кроме всего, в регионе ожидается мокрый снег. Об этом URA.RU сообщила главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

«19 октября в Екатеринбурге днем температура воздуха составит до +5°C, ночью — около +2°C. В четверг 20 октября, днем воздух прогреется до +3 °C, а ночью — до +1°C. В пятницу, 21 октября, днем будет около +4°C, а ночью похолодает до -2°C», — указано на сайте сервиса.

К выходным ожидаются осадки. «Третья декада месяца будет солнечной, но уже ночью столбики термометров могут опуститься до -2°C. Местами в регионе пройдет мокрый снег», — сказала Шепоренко.

Ранее агентство писало, что жители Екатеринбурга пожаловались на смог и едкий запах гари в центре города. При этом на сайте Уралгидрометцентра нет предупреждений об атмосферном загрязнении. Горожанам рекомендовали как можно реже выходить на улицу и не открывать окна, а также чаще пить, беречь органы дыхания.