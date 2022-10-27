Китай призвал ООН не игнорировать заявления РФ о биолабораториях США на Украине 28 октября 2022 в 01:43 Размер текста - 17 + Заявления России о биолабораториях США на Украине заслуживают внимания, заявили в КНР Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Доказательства военно-биологической деятельности на территории Украины, представленные Россией, заслуживают соответствующей реакции со стороны мирового сообщества. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. «Информация по поводу военно-биологической деятельности, опубликованная Россией, заслуживает соответствующей реакции со стороны вовлеченных сторон», — сказал дипломат. Его слова приводит РИА Новости. Россия подала жалобу на США и Украину из-за нарушений в контексте их военно-биологической деятельности, однако в ООН заявили об отсутствии мандата и полномочий на проведение подобного расследования. Ранее Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм Конвенции о биологическом оружии из-за военно-биологической деятельности Пентагона. Доказательства военно-биологической деятельности на территории Украины, представленные Россией, заслуживают соответствующей реакции со стороны мирового сообщества. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. «Информация по поводу военно-биологической деятельности, опубликованная Россией, заслуживает соответствующей реакции со стороны вовлеченных сторон», — сказал дипломат. Его слова приводит РИА Новости. Россия подала жалобу на США и Украину из-за нарушений в контексте их военно-биологической деятельности, однако в ООН заявили об отсутствии мандата и полномочий на проведение подобного расследования. Ранее Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм Конвенции о биологическом оружии из-за военно-биологической деятельности Пентагона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям