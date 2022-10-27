В Миассе прогремят взрывы

Управление ГО Миасса предупредило жителей о взрывных работах
В Миассе Челябинской области 28 октября с 16.00 до 17.00 прогремят взрывы. Об этом предупредили на странице управления гражданской обороны Миасса.
«Уважаемые жители и гости Миасса! Тургоякское рудоуправление сегодня, 28 октября, с 16:00 до 17:00 проведет плановые подрывные работы», — сообщили в соцсетях.
На своей странице в соцсетях МКУ «Управление ГОЧС» Миасса попросили жителей не пугаться и сохранять спокойствие. Ранее жители Миасса сообщили о сильных взрывах в карьере. Из-за плановых подрывных работ, проводимых в карьере (район поселка Строителей), у миассцев затряслись стены домов, многие были напуганы.
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