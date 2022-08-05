Жителей Миасса напугали взрывы

Экстренное ведомство предупредило жителей о взрывах за час до старта работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Миасса Челябинской области сообщили о сильных взрывах в карьере, от которых затряслись стены домов и напугались дети. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Я, конечно, все понимаю, о взрывах на карьере предупреждали. Но ходуном ходили стены домов, кто нам будет амортизацию возмещать? В детском саду дети перепугались!», — заявила участница сообщества «ЧП Миасс» во «ВКонтакте» Вероника Сидорова.

Сидорова добавила, что ее шестилетний ребенок испугался от звуков. Также она спросила, есть ли нормативы расположения образовательных учреждений вблизи с подобными объектами, где производятся взрывные работы, так как рядом с карьером находится школа №20.

Предупреждение о взрывных работах было размещено на странице Управления гражданской обороны Миасса за час до старта. Как сообщили в МКУ «Управление ГОЧС» Миасса, 5 августа с 15.00 до 17.00 ООО «ЖБИ-сервис» проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Строителей). А с 16.00 до 17.00 взрывы произведет Тургоякское рудоуправление.