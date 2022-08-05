05 августа 2022

Жителей Миасса напугали взрывы

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Коркинский разрез. Поселок Роза. Уголь. Челябинск., коркинский разрез, угольный карьер
Экстренное ведомство предупредило жителей о взрывах за час до старта работ Фото:

Жители Миасса Челябинской области сообщили о сильных взрывах в карьере, от которых затряслись стены домов и напугались дети. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Я, конечно, все понимаю, о взрывах на карьере предупреждали. Но ходуном ходили стены домов, кто нам будет амортизацию возмещать? В детском саду дети перепугались!», — заявила участница сообщества «ЧП Миасс» во «ВКонтакте» Вероника Сидорова.

Сидорова добавила, что ее шестилетний ребенок испугался от звуков. Также она спросила, есть ли нормативы расположения образовательных учреждений вблизи с подобными объектами, где производятся взрывные работы, так как рядом с карьером находится школа №20.

Предупреждение о взрывных работах было размещено на странице Управления гражданской обороны Миасса за час до старта. Как сообщили в МКУ «Управление ГОЧС» Миасса, 5 августа с 15.00 до 17.00 ООО «ЖБИ-сервис» проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Строителей). А с 16.00 до 17.00 взрывы произведет Тургоякское рудоуправление.

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Жители Миасса Челябинской области сообщили о сильных взрывах в карьере, от которых затряслись стены домов и напугались дети. Об этом они сообщили в соцсетях. «Я, конечно, все понимаю, о взрывах на карьере предупреждали. Но ходуном ходили стены домов, кто нам будет амортизацию возмещать? В детском саду дети перепугались!», — заявила участница сообщества «ЧП Миасс» во «ВКонтакте» Вероника Сидорова. Сидорова добавила, что ее шестилетний ребенок испугался от звуков. Также она спросила, есть ли нормативы расположения образовательных учреждений вблизи с подобными объектами, где производятся взрывные работы, так как рядом с карьером находится школа №20. Предупреждение о взрывных работах было размещено на странице Управления гражданской обороны Миасса за час до старта. Как сообщили в МКУ «Управление ГОЧС» Миасса, 5 августа с 15.00 до 17.00 ООО «ЖБИ-сервис» проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Строителей). А с 16.00 до 17.00 взрывы произведет Тургоякское рудоуправление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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