В Нижневартовске норка бегает возле жилых домов
В Нижневартовске (ХМАО) местные жители были удивлены появлением норки около жилых домов. Об этом рассказали подписчики паблика «Типичный краб 86 Нижневартовск» социальной сети «ВКонтакте».
«Буквально час назад с виду домашняя норка бегала у 18 дома на Мусы Джалиля. Может кто потерял?» — говорится в сообщении.
Автор видео пытался поймать зверька, но не получилось. Животное передвигалось очень быстро и вскоре скрылось из виду.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО посчитают диких животных. Ученые проведут учет околоводных пушных животных — выдры и норки.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney