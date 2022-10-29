29 октября 2022
28 октября 2022

В ХМАО по улицам города бегает норка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, многоэтажки, зимний пейзаж, шарташ
В Нижневартовске норка бегает возле жилых домов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) местные жители были удивлены появлением норки около жилых домов. Об этом рассказали подписчики паблика «Типичный краб 86 Нижневартовск» социальной сети «ВКонтакте».

«Буквально час назад с виду домашняя норка бегала у 18 дома на Мусы Джалиля. Может кто потерял?» — говорится в сообщении.

Автор видео пытался поймать зверька, но не получилось. Животное передвигалось очень быстро и вскоре скрылось из виду.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО посчитают диких животных. Ученые проведут учет околоводных пушных животных — выдры и норки.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Нижневартовске (ХМАО) местные жители были удивлены появлением норки около жилых домов. Об этом рассказали подписчики паблика «Типичный краб 86 Нижневартовск» социальной сети «ВКонтакте». «Буквально час назад с виду домашняя норка бегала у 18 дома на Мусы Джалиля. Может кто потерял?» — говорится в сообщении. Автор видео пытался поймать зверька, но не получилось. Животное передвигалось очень быстро и вскоре скрылось из виду. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО посчитают диких животных. Ученые проведут учет околоводных пушных животных — выдры и норки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...