В Нижневартовске норка бегает возле жилых домов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) местные жители были удивлены появлением норки около жилых домов. Об этом рассказали подписчики паблика «Типичный краб 86 Нижневартовск» социальной сети «ВКонтакте».

«Буквально час назад с виду домашняя норка бегала у 18 дома на Мусы Джалиля. Может кто потерял?» — говорится в сообщении.

Автор видео пытался поймать зверька, но не получилось. Животное передвигалось очень быстро и вскоре скрылось из виду.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО посчитают диких животных. Ученые проведут учет околоводных пушных животных — выдры и норки.