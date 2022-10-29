Свердловский мэр поможет детям-сиротам

Детей-сирот Тавдинского городского округа (Свердловская область) заселят в новый многоквартирный пятиэтажный дом. Об этом сообщил мэр города Валентин Миронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Хорошая новость для детей-сирот Тавдинского городского округа. Планируется строительство многоквартирного пятиэтажного дома, где будет 75 квартир», — написал Миронов.
Мэр подчеркнул, что благоустроенные помещения будут предоставляться не только детям-сиротам, но и детям, которые остались без попечения родителей. «Нам важно выполнить все социальные обязательства перед молодыми людьми и обеспечить их жильем, которое гарантировало государство», — добавил Миронов.
Ранее URA.RU писало, что в новостройки Екатеринбурга подселят сирот. Обладателями собственного жилья стали 60 человек.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo