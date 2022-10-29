29 октября 2022
28 октября 2022

Свердловский мэр поможет детям-сиротам

В Тавде детей-сирот заселят в новостройку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, ребенок, рисование, дом творчества
Мэр Тавды Миронов пообещал заселить детей-сирот в новостройку Фото:

Детей-сирот Тавдинского городского округа (Свердловская область) заселят в новый многоквартирный пятиэтажный дом. Об этом сообщил мэр города Валентин Миронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Хорошая новость для детей-сирот Тавдинского городского округа. Планируется строительство многоквартирного пятиэтажного дома, где будет 75 квартир», — написал Миронов.

Мэр подчеркнул, что благоустроенные помещения будут предоставляться не только детям-сиротам, но и детям, которые остались без попечения родителей. «Нам важно выполнить все социальные обязательства перед молодыми людьми и обеспечить их жильем, которое гарантировало государство», — добавил Миронов.

Ранее URA.RU писало, что в новостройки Екатеринбурга подселят сирот. Обладателями собственного жилья стали 60 человек.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Детей-сирот Тавдинского городского округа (Свердловская область) заселят в новый многоквартирный пятиэтажный дом. Об этом сообщил мэр города Валентин Миронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Хорошая новость для детей-сирот Тавдинского городского округа. Планируется строительство многоквартирного пятиэтажного дома, где будет 75 квартир», — написал Миронов. Мэр подчеркнул, что благоустроенные помещения будут предоставляться не только детям-сиротам, но и детям, которые остались без попечения родителей. «Нам важно выполнить все социальные обязательства перед молодыми людьми и обеспечить их жильем, которое гарантировало государство», — добавил Миронов. Ранее URA.RU писало, что в новостройки Екатеринбурга подселят сирот. Обладателями собственного жилья стали 60 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...