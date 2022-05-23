23 мая 2022

В новостройки Екатеринбурга подселят сирот

© Служба новостей «URA.RU»
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Обладателями собственного жилья стали 41 екатеринбуржец и 23 верхнепышминца Фото:

Выпускники детских домов Екатеринбурга и Свердловской области получили ключи от новых квартир. Обладателями собственного жилья стали 41 екатеринбуржец и 23 верхнепышминца. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

«Судебные приставы-исполнители помогли выпускникам детских домов Екатеринбурга и Свердловской области получить ключи от новых квартир по решению суда. В первом квартале 2022 года 41 человек заселен в Екатеринбурге в Чкаловском районе в новостройку на улице Дорожной и 23 в Верхней Пышме по улице Петрова также в новом доме», — сказано в сообщении.

С января 2022 года 95 сиротам выданы ключи от квартир, молодые люди и девушки обрели собственное жилье в Нижнесергинском, Верхотурском, Березовском, Ивдельском и Серовском районах. Ранее URA.RU писало, что в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам. За последние девять лет очередь на получение такого жилья выросла более чем в три раза — с 84 тысяч до почти 290 тысяч человек.

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Выпускники детских домов Екатеринбурга и Свердловской области получили ключи от новых квартир. Обладателями собственного жилья стали 41 екатеринбуржец и 23 верхнепышминца. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. «Судебные приставы-исполнители помогли выпускникам детских домов Екатеринбурга и Свердловской области получить ключи от новых квартир по решению суда. В первом квартале 2022 года 41 человек заселен в Екатеринбурге в Чкаловском районе в новостройку на улице Дорожной и 23 в Верхней Пышме по улице Петрова также в новом доме», — сказано в сообщении. С января 2022 года 95 сиротам выданы ключи от квартир, молодые люди и девушки обрели собственное жилье в Нижнесергинском, Верхотурском, Березовском, Ивдельском и Серовском районах. Ранее URA.RU писало, что в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам. За последние девять лет очередь на получение такого жилья выросла более чем в три раза — с 84 тысяч до почти 290 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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