ФСБ раскрыла тайны о преступлениях польских боевиков в конце ВОВ

ФСБ РФ: польские боевики убивали советских граждан во времена Отечественной войны

31 октября 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

В ФСБ РФ нашли доказательства зверств польских группировок во времена ВОВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под конец Великой Отечественной войны (ВОВ) боевики польской «Армии Крайовой» совершали многочисленные убийства мирных граждан, пытаясь помешать установлению мира на освобожденных от гитлеровцев территориях. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ), рассекретив новые архивные документы. «В документе, подготовленном в начале мая 1945 года, приводились выдержки из сообщений Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Белорусской Советской Социалистической Республики (ССР) о почти 70 теракта и убийствах советских граждан, не только военных, но и представителей органов власти, руководителей и работников предприятий, учителей, совершенных польскими боевиками», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на данные ФСБ. В ведомстве также отметили, что среди этих материалов была найдена справка о террористических актах, совершенных польскими бандами на территориях Белоруссии и Литвы в 1944 году и с января по апрель 1945 года. Также в справке шла речь о подпольных вооруженных отрядах, управлявшихся из Лондона и объединившихся в так называемую «Армию Крайову» (АК). В годы войны она вела активную борьбу против Красной армии, намереваясь вооруженным путем отделить от СССР Западную Украину и Западную Белоруссию, чтобы возродить «великопольское государство». Ранее ФСБ задержала банду террористов, которые готовили теракты в школе. Они рассекретили планы экстремистов, готовившихся убивать детей на линейке. В интернете появились скриншоты переписки террористов, в которой они рассказывали о будущих преступлениях и собранных бомбах. Напоминает «Царьград».

Под конец Великой Отечественной войны (ВОВ) боевики польской «Армии Крайовой» совершали многочисленные убийства мирных граждан, пытаясь помешать установлению мира на освобожденных от гитлеровцев территориях. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ), рассекретив новые архивные документы. «В документе, подготовленном в начале мая 1945 года, приводились выдержки из сообщений Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Белорусской Советской Социалистической Республики (ССР) о почти 70 теракта и убийствах советских граждан, не только военных, но и представителей органов власти, руководителей и работников предприятий, учителей, совершенных польскими боевиками», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на данные ФСБ. В ведомстве также отметили, что среди этих материалов была найдена справка о террористических актах, совершенных польскими бандами на территориях Белоруссии и Литвы в 1944 году и с января по апрель 1945 года. Также в справке шла речь о подпольных вооруженных отрядах, управлявшихся из Лондона и объединившихся в так называемую «Армию Крайову» (АК). В годы войны она вела активную борьбу против Красной армии, намереваясь вооруженным путем отделить от СССР Западную Украину и Западную Белоруссию, чтобы возродить «великопольское государство». Ранее ФСБ задержала банду террористов, которые готовили теракты в школе. Они рассекретили планы экстремистов, готовившихся убивать детей на линейке. В интернете появились скриншоты переписки террористов, в которой они рассказывали о будущих преступлениях и собранных бомбах. Напоминает «Царьград».