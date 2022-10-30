В Перми выставлен на продажу модный бар

Кафе-бар Jet Set в новом центре Перми продадут

31 октября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Бар располагается в ЖК «Новый центр» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на продажу выставили кафе-бар Jet Set. Он располагается на первой линии ЖК «Новый центр» (ул. Революции, 24) на первом этаже. Объявление появилось на сервисе Avito. «Продается кафе-бар по адресу Революции 24. Кафе находится в нежилом комплексе, нет ограничений по времени работы. Заведение функционирует более двух лет. Существуют направления для дальнейшего развития и роста», — указано в объявлении. Площадь бара — 70 кв. м. — вмещает 26 посадочных мест. Интерьер выполнялся пермским дизайнером на заказ. Бар оборудован профессиональной акустической системой. Владелец бара просит за готовы бизнес 4200000 рублей, но готов рассмотреть вариант сдачи бара в аренду. Ранее URA.RU рассказывало, что в этом же комплексе продается магазин турецких сладостей. Он проработал всего год.

В Перми на продажу выставили кафе-бар Jet Set. Он располагается на первой линии ЖК «Новый центр» (ул. Революции, 24) на первом этаже. Объявление появилось на сервисе Avito. «Продается кафе-бар по адресу Революции 24. Кафе находится в нежилом комплексе, нет ограничений по времени работы. Заведение функционирует более двух лет. Существуют направления для дальнейшего развития и роста», — указано в объявлении. Площадь бара — 70 кв. м. — вмещает 26 посадочных мест. Интерьер выполнялся пермским дизайнером на заказ. Бар оборудован профессиональной акустической системой. Владелец бара просит за готовы бизнес 4200000 рублей, но готов рассмотреть вариант сдачи бара в аренду. Ранее URA.RU рассказывало, что в этом же комплексе продается магазин турецких сладостей. Он проработал всего год.