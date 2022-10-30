30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

В Перми выставлен на продажу модный бар

Кафе-бар Jet Set в новом центре Перми продадут
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, новый центр, виды города пермь
Бар располагается в ЖК «Новый центр» Фото:

В Перми на продажу выставили кафе-бар Jet Set. Он располагается на первой линии ЖК «Новый центр» (ул. Революции, 24) на первом этаже. Объявление появилось на сервисе Avito.

«Продается кафе-бар по адресу Революции 24. Кафе находится в нежилом комплексе, нет ограничений по времени работы. Заведение функционирует более двух лет. Существуют направления для дальнейшего развития и роста», — указано в объявлении.

Площадь бара — 70 кв. м. — вмещает 26 посадочных мест. Интерьер выполнялся пермским дизайнером на заказ. Бар оборудован профессиональной акустической системой. Владелец бара просит за готовы бизнес 4200000 рублей, но готов рассмотреть вариант сдачи бара в аренду.

Ранее URA.RU рассказывало, что в этом же комплексе продается магазин турецких сладостей. Он проработал всего год.

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В Перми на продажу выставили кафе-бар Jet Set. Он располагается на первой линии ЖК «Новый центр» (ул. Революции, 24) на первом этаже. Объявление появилось на сервисе Avito. «Продается кафе-бар по адресу Революции 24. Кафе находится в нежилом комплексе, нет ограничений по времени работы. Заведение функционирует более двух лет. Существуют направления для дальнейшего развития и роста», — указано в объявлении. Площадь бара — 70 кв. м. — вмещает 26 посадочных мест. Интерьер выполнялся пермским дизайнером на заказ. Бар оборудован профессиональной акустической системой. Владелец бара просит за готовы бизнес 4200000 рублей, но готов рассмотреть вариант сдачи бара в аренду. Ранее URA.RU рассказывало, что в этом же комплексе продается магазин турецких сладостей. Он проработал всего год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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