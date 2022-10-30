30 октября 2022

Макаровский мост в Екатеринбурге перекрыли из-за сообщения о минировании

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Макаровский мост после реконструкции. Екатеринбург, городской пруд, макаровский мост, город екатеринбург
Макаровский мост перекрыт в обе стороны Фото:

Движение на Макаровском мосту в Екатеринбурге перекрыто в обе стороны из-за сообщения о минировании. Как заявили URA.RU в пресс-службе администрации города, предупреждение об угрозе поступило в оперативные службы.

«Сотрудниками ГИБДД перекрыто движение на Макаровском мосту в обе стороны. Известно, что поступило сообщение о минировании», — рассказали в мэрии, посоветовав обратиться за подробностями в полицию. В городских управлениях МВД и ГИБДД заявили агентству, что не обладают информацией о минировании.

По данным URA.RU, оперативные службы в данный момент проверяют сообщения о минировании. Очевидцы передали, что движение на мосту действительно остановлено — автомобили не пропускают экипажи полиции.

Фото:

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Движение на Макаровском мосту в Екатеринбурге перекрыто в обе стороны из-за сообщения о минировании. Как заявили URA.RU в пресс-службе администрации города, предупреждение об угрозе поступило в оперативные службы. «Сотрудниками ГИБДД перекрыто движение на Макаровском мосту в обе стороны. Известно, что поступило сообщение о минировании», — рассказали в мэрии, посоветовав обратиться за подробностями в полицию. В городских управлениях МВД и ГИБДД заявили агентству, что не обладают информацией о минировании. По данным URA.RU, оперативные службы в данный момент проверяют сообщения о минировании. Очевидцы передали, что движение на мосту действительно остановлено — автомобили не пропускают экипажи полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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