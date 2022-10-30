Макаровский мост в Екатеринбурге перекрыли из-за сообщения о минировании

Макаровский мост перекрыт в обе стороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение на Макаровском мосту в Екатеринбурге перекрыто в обе стороны из-за сообщения о минировании. Как заявили URA.RU в пресс-службе администрации города, предупреждение об угрозе поступило в оперативные службы.

«Сотрудниками ГИБДД перекрыто движение на Макаровском мосту в обе стороны. Известно, что поступило сообщение о минировании», — рассказали в мэрии, посоветовав обратиться за подробностями в полицию. В городских управлениях МВД и ГИБДД заявили агентству, что не обладают информацией о минировании.

По данным URA.RU, оперативные службы в данный момент проверяют сообщения о минировании. Очевидцы передали, что движение на мосту действительно остановлено — автомобили не пропускают экипажи полиции.