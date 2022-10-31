31 октября 2022

Пробка из трамваев и легковушек заблокировала движение на крупной улице Челябинска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча в Доме архитектора. Екатеринбург, пробка, трамвай, транспорт, общественный транспорт, час пик
ДТП с участием трамвая спровоцировало мощный затор на ЧМЗ Фото:

В Челябинске на шоссе Металлургов 1 ноября трамвай сошел с рельсов. Как сообщили URA.RU читатели, из-за ДТП образовалась пробка из трамваев и легковых автомобилей.

«Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Жукова и Сталеваров. Образовалась большая пробка как минимум из восьми трамваев и легковых автомобилей», — сообщили URA.RU жители.

В пресс-службе ГИБДД города URA.RU сообщили, что информация об инциденте в ГАИ пока не поступала. Ране в Челябинске утром 27 сентября на перекрестке улицы Каслинская и проспекта Победы трамвай также сошел с рельсов.

В Миндортрансе области ранее заявляли, что многие участки трамвайных путей требуют ремонта
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В Челябинске на шоссе Металлургов 1 ноября трамвай сошел с рельсов. Как сообщили URA.RU читатели, из-за ДТП образовалась пробка из трамваев и легковых автомобилей. «Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Жукова и Сталеваров. Образовалась большая пробка как минимум из восьми трамваев и легковых автомобилей», — сообщили URA.RU жители. В пресс-службе ГИБДД города URA.RU сообщили, что информация об инциденте в ГАИ пока не поступала. Ране в Челябинске утром 27 сентября на перекрестке улицы Каслинская и проспекта Победы трамвай также сошел с рельсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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