ДТП с участием трамвая спровоцировало мощный затор на ЧМЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на шоссе Металлургов 1 ноября трамвай сошел с рельсов. Как сообщили URA.RU читатели, из-за ДТП образовалась пробка из трамваев и легковых автомобилей.

«Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Жукова и Сталеваров. Образовалась большая пробка как минимум из восьми трамваев и легковых автомобилей», — сообщили URA.RU жители.

В пресс-службе ГИБДД города URA.RU сообщили, что информация об инциденте в ГАИ пока не поступала. Ране в Челябинске утром 27 сентября на перекрестке улицы Каслинская и проспекта Победы трамвай также сошел с рельсов.