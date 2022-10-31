31 октября 2022

Бизнесмена, насмерть сбившего пермского вице-спикера, вновь лишили водительских прав

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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, приговор, судья, суд
Бизнесмена уже лишали водительских прав за смертельное ДТП Фото:

Пермского бизнесмена Алексея Бусарова, который насмерть сбил пешехода — вице-спикера Заксобрания Пермского края Сергея Митрофанова, вновь лишили водительских прав. На этот раз — за выезд на полосу встречного движения. Бусаров пытался смягчить наказание до штрафа, но не вышло.

«Согласно протоколу от 12 августа 2022 года, автомобиль Mercedes-Benz под управлением Алексея Бусарова выехал на „встречку“ в районе 460 км трассы М7 — Волга. Такое нарушение предусматривает административный штраф пять тысяч рублей или лишение права управлять транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Суд решил лишить „прав“ на пять месяцев», — пишет «РБК Пермь».

Со слов водителя в протоколе указано,что вину он свою признает, в содеянном раскаивается. Но в просьбе смягчить наказание ему было отказано.

Алексей Бусаров был осужден по делу о ДТП, в котором погиб его сосед — вице-спикер Заксобрания Прикамья Сергей Митрофанов. Это произошло вечером 27 февраля 2016 года. Бусаров сначала затащил сбитого человека в машину, затем попытался уехать с места происшествия, но не справился с управлением и опрокинул ее в кювет. После этого Бусаров попытался скрыться с места преступления. Изначально его отправили в колонию-поселение на три года с лишением права управлять транспортными средствами. В 2018 году его освободили условно-досрочно.

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Пермского бизнесмена Алексея Бусарова, который насмерть сбил пешехода — вице-спикера Заксобрания Пермского края Сергея Митрофанова, вновь лишили водительских прав. На этот раз — за выезд на полосу встречного движения. Бусаров пытался смягчить наказание до штрафа, но не вышло. «Согласно протоколу от 12 августа 2022 года, автомобиль Mercedes-Benz под управлением Алексея Бусарова выехал на „встречку“ в районе 460 км трассы М7 — Волга. Такое нарушение предусматривает административный штраф пять тысяч рублей или лишение права управлять транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Суд решил лишить „прав“ на пять месяцев», — пишет «РБК Пермь». Со слов водителя в протоколе указано,что вину он свою признает, в содеянном раскаивается. Но в просьбе смягчить наказание ему было отказано. Алексей Бусаров был осужден по делу о ДТП, в котором погиб его сосед — вице-спикер Заксобрания Прикамья Сергей Митрофанов. Это произошло вечером 27 февраля 2016 года. Бусаров сначала затащил сбитого человека в машину, затем попытался уехать с места происшествия, но не справился с управлением и опрокинул ее в кювет. После этого Бусаров попытался скрыться с места преступления. Изначально его отправили в колонию-поселение на три года с лишением права управлять транспортными средствами. В 2018 году его освободили условно-досрочно.
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