02 ноября 2022

В США объяснили, к чему приведут ошибки Байдена

Newsweek: ошибки Байдена заглушили его аргументы в ходе предвыборной кампании
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Байден оговорился несколько раз во время выступления во Флориде Фото:

Президент США Джо Байден во время выступления во Флориде допустил много ошибок. По мнению журналиста Newsweek Ника Рейнольдса, эти оговорки заглушили всю суть его речи.

«[Президент США Джо] Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по Интернету и заглушили его заключительные аргументы», — считает Рейнольдс. По его словам, чаще всего именно штат Флорида вносит решающий вклад в победу кандидата на выборах.

Ранее Байден дважды похоронил своего сына в Ираке. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике.

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Президент США Джо Байден во время выступления во Флориде допустил много ошибок. По мнению журналиста Newsweek Ника Рейнольдса, эти оговорки заглушили всю суть его речи. «[Президент США Джо] Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по Интернету и заглушили его заключительные аргументы», — считает Рейнольдс. По его словам, чаще всего именно штат Флорида вносит решающий вклад в победу кандидата на выборах. Ранее Байден дважды похоронил своего сына в Ираке. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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