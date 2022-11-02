В США объяснили, к чему приведут ошибки Байдена

Байден оговорился несколько раз во время выступления во ФлоридеФото: Официальный сайт президента Украины
Президент США Джо Байден во время выступления во Флориде допустил много ошибок. По мнению журналиста Newsweek Ника Рейнольдса, эти оговорки заглушили всю суть его речи.
«[Президент США Джо] Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по Интернету и заглушили его заключительные аргументы», — считает Рейнольдс. По его словам, чаще всего именно штат Флорида вносит решающий вклад в победу кандидата на выборах.
Ранее Байден дважды похоронил своего сына в Ираке. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Президент США Джо Байден во время выступления во Флориде допустил много ошибок. По мнению журналиста Newsweek Ника Рейнольдса, эти оговорки заглушили всю суть его речи. «[Президент США Джо] Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по Интернету и заглушили его заключительные аргументы», — считает Рейнольдс. По его словам, чаще всего именно штат Флорида вносит решающий вклад в победу кандидата на выборах. Ранее Байден дважды похоронил своего сына в Ираке. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике.