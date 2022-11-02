В США объяснили, к чему приведут ошибки Байдена

Newsweek: ошибки Байдена заглушили его аргументы в ходе предвыборной кампании

03 ноября 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Байден оговорился несколько раз во время выступления во Флориде Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден во время выступления во Флориде допустил много ошибок. По мнению журналиста Newsweek Ника Рейнольдса, эти оговорки заглушили всю суть его речи. «[Президент США Джо] Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по Интернету и заглушили его заключительные аргументы», — считает Рейнольдс. По его словам, чаще всего именно штат Флорида вносит решающий вклад в победу кандидата на выборах. Ранее Байден дважды похоронил своего сына в Ираке. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике.

Президент США Джо Байден во время выступления во Флориде допустил много ошибок. По мнению журналиста Newsweek Ника Рейнольдса, эти оговорки заглушили всю суть его речи. «[Президент США Джо] Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по Интернету и заглушили его заключительные аргументы», — считает Рейнольдс. По его словам, чаще всего именно штат Флорида вносит решающий вклад в победу кандидата на выборах. Ранее Байден дважды похоронил своего сына в Ираке. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике.