Уменьшить выбросы производства предложили за счет стеклопластика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аспиранты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска изучили возможность замены традиционных материалов на пластик в системах газоочистки на производстве. Как URA.RUрассказали в пресс-службе вуза, при снижении выбросов могут улучшиться также экономические показатели.

«Специалисты работают над совершенствованием эксплуатационных свойств композитных материалов для применения стеклопластика на производстве. Замена традиционных материалов является перспективным методом решения целого комплекса проблем», — рассказали URA.RU в ЮУрГУ.

Вместо стали, кирпича и железобетона аспиранты Александр Задорин, Алексей Антипин и Никита Хорошилов под руководством завкафедрой «Строительные конструкции и сооружения» Максима Мишнева предложили применять в системах газоочистки композитные материалы. По отдельности использовали пластик и гибрид, смешав эпоксидный стеклопластик с микромрамором. По мнению исследователей, это сбережет ресурсы и энергию, улучшит экологию и повысит промбезопасность.

Авторы проекта заявили, что стойкость стеклопластиков к агрессивным воздействиям позволит снизить температуру выбрасываемых газов и обеспечит выпадение конденсата внутри конструкции. В результате химические соединения и тепло останутся внутри установки, чтобы быть вторично использованными на производстве. Термостойкость материалов испытывали при температуре до 300 градусов.

Систему смоделировали, применив к ней свод правил и данных о работе реальных установок. Модель структуры композитов и газоотводящего тракта создали в программе Ansys. Задорин уточнил, что в итоге исследователи увидели тесную связь экспериментальных и теоретических данных.

Исследовательская деятельность в России увязана с решением технологических задач экономического сектора. Как отметил президент РФ Владимир Путин, научные исследования должны способствовать развитию экономики, в том числе это касается региональных промышленности и сельского хозяйства. Для привлечения молодых ученых в стране разработали программу поддержки науки. До 2031 года, согласно указу главы государства, в объекты научно-исследовательской инфраструктуры планируется вложить 350 млрд рублей.

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