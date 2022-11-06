Тюменские улицы стали опасны для пешеходов

Тюменцы возмущены тем, что на выходных город не убирали от снега и гололеда

Тюменцы боятся получить травмы на улицах города из-за гололеда Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Тюмени возмущены тем, что из-за отсутствия уборочных работ в выходные дни, они теперь вынуждены рисковать здоровьем, выходя из дома. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

«У кого-нибудь во дворах в выходные убирали снег? Везде каша и все замерзло. Чуть шею себе не сломал, выйдя из подъезда. Прошу администрацию города повлиять на обслуживающие компании», — написал в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» анонимный пользователь.

Комментаторы мнение автора поддержали. «Поддерживаю. Хоть и не падаешь, но идти все равно тяжко. И это я молодой, относительно здоровый, а пожилым и людям с ограниченными возможностями как передвигаться?» — поинтересовался пользователь Алекс Дьянчик. «Меня даже зимняя обувь не спасла, скользила. Шла с осторожностью, пару раз чуть не упала. Наледь страшенная, да еще и бугристая», — прокомментировала Луиза Тарасова. «Вчера видела на улице женщину в ледоступах. Позавидовала ей», — написала Яна Егорова.

В администрации Тюмени агентству сообщили, что в уборке города при сильном снегопаде обязаны принимать участие не только дорожные организации, исполнители муниципального заказа, но и все хозяйствующие субъекты на закрепленных за ними территориях. В первую очередь это касается управляющих организаций, ресурсоснабжающих компаний, арендаторов и собственников зданий и земельных участков.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области пожаловались на отсутствие уличного освещения. Тоболяки сообщают, что из-за того, что по вечерам в городе не горят фонари, ездить попросту опасно.