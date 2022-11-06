В ХМАО будут судить начальника из МВД за взятку в крупном размере

07 ноября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Ущерб от действий подозреваемой составил почти 20 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В суд ХМАО направлено уголовное дело в отношении директора филиала федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Натальи Павловой. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «Следствием установлено, что в период с 2020 года по 2021 год обвиняемая организовала поступление денежных средств на счета индивидуального предпринимателя и юридического лица в качестве оплаты за услуги, которые фактически были оказаны филиалом унитарного предприятия. За указанные незаконные действия она получила от предпринимателя взятку в размере свыше 500 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве. Кроме этого, следствием установлено, что женщина брала взятки от иностранных граждан за внеочередное оказание услуг. «В августе, октябре и ноябре 2020 года обвиняемая получила от пяти иностранных граждан денежные средства по 19 тысяч 600 рублей в качестве взяток за ускоренное и внеочередное оформление разрешений на временное проживание в РФ», — заявили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. Всего же в результате своих действий обвиняемая причинила ущерб государственному предприятию в размере 19 с половиной миллионов рублей. За содеянное женщине грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО отправлен под домашний арест за взятку. Главы Хулимсунта Ярослава Ануфриева в Березовском районе заподозрили в получении взятки от местного бизнесмена в размере 50 тысяч рублей.

В суд ХМАО направлено уголовное дело в отношении директора филиала федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Натальи Павловой. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «Следствием установлено, что в период с 2020 года по 2021 год обвиняемая организовала поступление денежных средств на счета индивидуального предпринимателя и юридического лица в качестве оплаты за услуги, которые фактически были оказаны филиалом унитарного предприятия. За указанные незаконные действия она получила от предпринимателя взятку в размере свыше 500 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве. Кроме этого, следствием установлено, что женщина брала взятки от иностранных граждан за внеочередное оказание услуг. «В августе, октябре и ноябре 2020 года обвиняемая получила от пяти иностранных граждан денежные средства по 19 тысяч 600 рублей в качестве взяток за ускоренное и внеочередное оформление разрешений на временное проживание в РФ», — заявили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. Всего же в результате своих действий обвиняемая причинила ущерб государственному предприятию в размере 19 с половиной миллионов рублей. За содеянное женщине грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО отправлен под домашний арест за взятку. Главы Хулимсунта Ярослава Ануфриева в Березовском районе заподозрили в получении взятки от местного бизнесмена в размере 50 тысяч рублей.