06 ноября 2022
05 ноября 2022

В ХМАО будут судить начальника из МВД за взятку в крупном размере

© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб от действий подозреваемой составил почти 20 миллионов рублей Фото:

В суд ХМАО направлено уголовное дело в отношении директора филиала федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Натальи Павловой. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа.

«Следствием установлено, что в период с 2020 года по 2021 год обвиняемая организовала поступление денежных средств на счета индивидуального предпринимателя и юридического лица в качестве оплаты за услуги, которые фактически были оказаны филиалом унитарного предприятия. За указанные незаконные действия она получила от предпринимателя взятку в размере свыше 500 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве.

Кроме этого, следствием установлено, что женщина брала взятки от иностранных граждан за внеочередное оказание услуг. «В августе, октябре и ноябре 2020 года обвиняемая получила от пяти иностранных граждан денежные средства по 19 тысяч 600 рублей в качестве взяток за ускоренное и внеочередное оформление разрешений на временное проживание в РФ», — заявили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

Всего же в результате своих действий обвиняемая причинила ущерб государственному предприятию в размере 19 с половиной миллионов рублей. За содеянное женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО отправлен под домашний арест за взятку. Главы Хулимсунта Ярослава Ануфриева в Березовском районе заподозрили в получении взятки от местного бизнесмена в размере 50 тысяч рублей.

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В суд ХМАО направлено уголовное дело в отношении директора филиала федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Натальи Павловой. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «Следствием установлено, что в период с 2020 года по 2021 год обвиняемая организовала поступление денежных средств на счета индивидуального предпринимателя и юридического лица в качестве оплаты за услуги, которые фактически были оказаны филиалом унитарного предприятия. За указанные незаконные действия она получила от предпринимателя взятку в размере свыше 500 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве. Кроме этого, следствием установлено, что женщина брала взятки от иностранных граждан за внеочередное оказание услуг. «В августе, октябре и ноябре 2020 года обвиняемая получила от пяти иностранных граждан денежные средства по 19 тысяч 600 рублей в качестве взяток за ускоренное и внеочередное оформление разрешений на временное проживание в РФ», — заявили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. Всего же в результате своих действий обвиняемая причинила ущерб государственному предприятию в размере 19 с половиной миллионов рублей. За содеянное женщине грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО отправлен под домашний арест за взятку. Главы Хулимсунта Ярослава Ануфриева в Березовском районе заподозрили в получении взятки от местного бизнесмена в размере 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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