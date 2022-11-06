После жалобы курганца крупный российский банк оштрафовали за звонки

07 ноября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Банк звонил курганцу ежедневно по несколько раз, чтобы напомнить о просроченном долге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После жалобы жителя Кургана на навязчивые звонки курганские приставы оштрафовали один из крупнейших банков на 70 тысяч рублей. Об это сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области. «Сотрудники УФССП России по Курганской области привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ („Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности“) один из крупных российских банков. С него взыскали штраф на сумму 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Обратившийся с жалобой к приставам мужчина рассказал, что у него образовалась просроченная задолженность по кредиту, взятому в банке. От оплаты долга он не отказывался, но представители банка стали звонить ему с напоминаниями каждый день по несколько раз. Законом установлено количество и время телефонных звонков, которые может совершать кредитор. Запрещено звонить должнику более одного раза в сутки, более двух раз в неделю и более восьми раз в месяц. Приставы установили, что банк звонил заемщику по несколько раз в день на протяжении двух недель. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы оштрафовали один из российских банков на 50 тысяч рублей за навязчивые звонки курганцу, который не являлся клиентом данной финансовой организации. Мужчина пояснил, что кто-то взял в банке кредит и перестал платить, а его номер телефона указал в качестве контактного. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После жалобы жителя Кургана на навязчивые звонки курганские приставы оштрафовали один из крупнейших банков на 70 тысяч рублей. Об это сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области. «Сотрудники УФССП России по Курганской области привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ („Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности“) один из крупных российских банков. С него взыскали штраф на сумму 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Обратившийся с жалобой к приставам мужчина рассказал, что у него образовалась просроченная задолженность по кредиту, взятому в банке. От оплаты долга он не отказывался, но представители банка стали звонить ему с напоминаниями каждый день по несколько раз. Законом установлено количество и время телефонных звонков, которые может совершать кредитор. Запрещено звонить должнику более одного раза в сутки, более двух раз в неделю и более восьми раз в месяц. Приставы установили, что банк звонил заемщику по несколько раз в день на протяжении двух недель. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы оштрафовали один из российских банков на 50 тысяч рублей за навязчивые звонки курганцу, который не являлся клиентом данной финансовой организации. Мужчина пояснил, что кто-то взял в банке кредит и перестал платить, а его номер телефона указал в качестве контактного.