Ямальский мэр приехал в Тюмень лоббировать интересы ЯНАО

Глава Пуровского района Антон Колодин прибыл в Тюмень с рабочим визитом
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Вузы города. Тюмень, сельхозакадемия, Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Антон Колодин договаривается о поступлении ямальцев в аграрный университет Тюмени Фото:

Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин прибыл в Тюмень с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы. Одной из целей визита мэра — обсуждение подготовки ямальских школьников в тюменский вуз.

«Представители администрации Пуровского района находятся в рабочей поездкой в областном центре. В программе визита — встречи с руководителем представительства ЯНАО в Тюменской области Андреем Ковалем, с ректором Государственного аграрного университета Северного Зауралья Еленой Бойко и обсуждение вопросов подготовки школьников из Пуровского района к поступлению в вуз», — рассказали в облдуме.

Кроме того, по информации пресс-службы, Колодин уже провел встречу со спикером регионального парламента Фуатом Сайфитдиновым. Политики, в частности, обсудили поддержку пуровских ветеранов, переехавших с Ямала в Тюмень.

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Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин прибыл в Тюмень с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы. Одной из целей визита мэра — обсуждение подготовки ямальских школьников в тюменский вуз. «Представители администрации Пуровского района находятся в рабочей поездкой в областном центре. В программе визита — встречи с руководителем представительства ЯНАО в Тюменской области Андреем Ковалем, с ректором Государственного аграрного университета Северного Зауралья Еленой Бойко и обсуждение вопросов подготовки школьников из Пуровского района к поступлению в вуз», — рассказали в облдуме. Кроме того, по информации пресс-службы, Колодин уже провел встречу со спикером регионального парламента Фуатом Сайфитдиновым. Политики, в частности, обсудили поддержку пуровских ветеранов, переехавших с Ямала в Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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