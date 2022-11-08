Ямальский мэр приехал в Тюмень лоббировать интересы ЯНАО

Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин прибыл в Тюмень с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы. Одной из целей визита мэра — обсуждение подготовки ямальских школьников в тюменский вуз.
«Представители администрации Пуровского района находятся в рабочей поездкой в областном центре. В программе визита — встречи с руководителем представительства ЯНАО в Тюменской области Андреем Ковалем, с ректором Государственного аграрного университета Северного Зауралья Еленой Бойко и обсуждение вопросов подготовки школьников из Пуровского района к поступлению в вуз», — рассказали в облдуме.
Кроме того, по информации пресс-службы, Колодин уже провел встречу со спикером регионального парламента Фуатом Сайфитдиновым. Политики, в частности, обсудили поддержку пуровских ветеранов, переехавших с Ямала в Тюмень.
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Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин прибыл в Тюмень с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы. Одной из целей визита мэра — обсуждение подготовки ямальских школьников в тюменский вуз. «Представители администрации Пуровского района находятся в рабочей поездкой в областном центре. В программе визита — встречи с руководителем представительства ЯНАО в Тюменской области Андреем Ковалем, с ректором Государственного аграрного университета Северного Зауралья Еленой Бойко и обсуждение вопросов подготовки школьников из Пуровского района к поступлению в вуз», — рассказали в облдуме. Кроме того, по информации пресс-службы, Колодин уже провел встречу со спикером регионального парламента Фуатом Сайфитдиновым. Политики, в частности, обсудили поддержку пуровских ветеранов, переехавших с Ямала в Тюмень.