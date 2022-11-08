Свердловский депутат Госдумы раскритиковал Соловьева из-за СВО: «мобилизованные не „пушечное мясо“»

Владимир Соловьев упрекнул мобилизованных за жалобы на службу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов попросил телеведущего Владимира Соловьева, который раскритиковал мобилизованных за жалобы, уважительнее относиться к бойцам. Об этом депутат написал в своем telegram-канале.

«Имеем ли мы, Владимир Рудольфович, моральное право обвинять еще вчерашних мальчишек в том, что они не готовы к условиям реальных военных действий? Разумеется нет. Такого права у нас нет. Потому что мы готовились жить в мире», — написал Иванов.

Он подчеркнул, что россияне не готовились к агрессии из-за границы, с которой столкнулись. Также Иванов подчеркнул, что мобилизованные понимают, что приносят пользу России на своем месте вне зоны военных действий. Некоторые из них являются талантливыми учеными, спортсменами, строителями, поэтому думают, как своими силами могут помочь стране, резюмировал Иванов.

Он отметил, что Соловьев, рассуждая о жалобах мобилизованных, сидит «в теплом кресле теплой студии». «Предлагаю согласиться с тем, что мобилизованные — не „пушечное мясо“, а простые парни», — написал Иванов.

Владимир Соловьев в эфире своей авторской передачи раскритиковал мобилизованных, которые жалуются на условия службы. Телеведущий взывал к патриотическим чувствам бойцов и требовал не жаловаться, а готовиться к бою. Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что к 28 октября мобилизационные мероприятия полностью выполнены.