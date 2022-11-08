08 ноября 2022

Мэр из ЯНАО проводил призывников на службу. Фото

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Пункт призыва. Курган, новобранцы, призывники, призыв в армию
Из Губкинского отправили 20 призывников Фото:

Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин проводил призывников на службу. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале, опубликовав фото.

«Наши призывники. Легкой службы, ребята!», — написал он.

Ранее сообщалось, что призывников из ЯНАО торжественно проводят на службу 11 ноября. Отправка состоится из города Ноябрьск в 16:00. Мероприятие пройдет железнодорожной станции. В этом году в связи с проведением частичной мобилизации ежегодный осенний призыв был перенесен на месяц, он проводится с 1 ноября.

Призывники из Губкинского

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Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин проводил призывников на службу. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале, опубликовав фото. «Наши призывники. Легкой службы, ребята!», — написал он. Ранее сообщалось, что призывников из ЯНАО торжественно проводят на службу 11 ноября. Отправка состоится из города Ноябрьск в 16:00. Мероприятие пройдет железнодорожной станции. В этом году в связи с проведением частичной мобилизации ежегодный осенний призыв был перенесен на месяц, он проводится с 1 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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