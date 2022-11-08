Мэр из ЯНАО проводил призывников на службу. Фото

09 ноября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Из Губкинского отправили 20 призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин проводил призывников на службу. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале, опубликовав фото. «Наши призывники. Легкой службы, ребята!», — написал он. Ранее сообщалось, что призывников из ЯНАО торжественно проводят на службу 11 ноября. Отправка состоится из города Ноябрьск в 16:00. Мероприятие пройдет железнодорожной станции. В этом году в связи с проведением частичной мобилизации ежегодный осенний призыв был перенесен на месяц, он проводится с 1 ноября. Призывники из Губкинского Андрей Гаранин

Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин проводил призывников на службу. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале, опубликовав фото. «Наши призывники. Легкой службы, ребята!», — написал он. Ранее сообщалось, что призывников из ЯНАО торжественно проводят на службу 11 ноября. Отправка состоится из города Ноябрьск в 16:00. Мероприятие пройдет железнодорожной станции. В этом году в связи с проведением частичной мобилизации ежегодный осенний призыв был перенесен на месяц, он проводится с 1 ноября.