Из Губкинского отправили 20 призывников
Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин проводил призывников на службу. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале, опубликовав фото.
«Наши призывники. Легкой службы, ребята!», — написал он.
Ранее сообщалось, что призывников из ЯНАО торжественно проводят на службу 11 ноября. Отправка состоится из города Ноябрьск в 16:00. Мероприятие пройдет железнодорожной станции. В этом году в связи с проведением частичной мобилизации ежегодный осенний призыв был перенесен на месяц, он проводится с 1 ноября.
Призывники из Губкинского
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