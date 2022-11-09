Челябинский зэк, убивший чеченского судью за иномарку, попросился на свободу

Мужчина отбывает 24-летний срок за двойное убийство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский областной суд отказал заключенному в освобождении по причине болезни, приговоренного к 24-м годам лишения свободы за убийство судьи Арбитражного суда Чеченской Республики. Об этом URA.RU сообщили 10 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Осужденный отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима. Он обратился в суд с ходатайством об освобождении от наказания в связи с болезнью. В 2014 году его приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство судьи Арбитражного суда Чеченской Республики и его знакомого из-за дорогого автомобиля», — заявили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Медики установили, что имеющееся заболевание заключенного не подпадает под действие ст. 81 УК РФ и Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Прокурор в суде указал, что осужденный допускал нарушения режима содержания, причиненный преступлением вред не возместил.

Металлургический районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства. На указанное решение райсуда осужденный и его адвокат подал апелляционная жалоба. Челябинский областной суд, с учетом заключения медиков и прокурора, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.