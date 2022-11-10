10 ноября 2022

Екатеринбуржцы вошли в топ-3 покупателей жилья в Дубае

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Жилье в Дубае привлекает все болшее количество екатеринбуржцев Фото:

Из всех сделок по покупке россиянами недвижимости в Дубае, 4,7% приходится на жителей Екатеринбурга. По этому показателю столица Среднего Урала занимает третью строчку по России, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург.

Согласно представленной агентством недвижимости Altair статистике, из всех сделок про приобретению жилья россиянами в Дубае 67,4% приходится на жителей Москвы. Еще 5,6% — на жителей Санкт-Петербурга. Третье место с одинаковыми 4,7% от числа всех сделок поделили между собой Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.

Ранее стало известно, что Екатеринбург опередил Дубай по ценам на недвижимость. Согласно представленной базой жилья Numbeo информации, в международном рейтинге цен за квадратный метр столица Свердловской области заняла 162 место, тогда как Думай — только 257.

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Из всех сделок по покупке россиянами недвижимости в Дубае, 4,7% приходится на жителей Екатеринбурга. По этому показателю столица Среднего Урала занимает третью строчку по России, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург. Согласно представленной агентством недвижимости Altair статистике, из всех сделок про приобретению жилья россиянами в Дубае 67,4% приходится на жителей Москвы. Еще 5,6% — на жителей Санкт-Петербурга. Третье место с одинаковыми 4,7% от числа всех сделок поделили между собой Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Ранее стало известно, что Екатеринбург опередил Дубай по ценам на недвижимость. Согласно представленной базой жилья Numbeo информации, в международном рейтинге цен за квадратный метр столица Свердловской области заняла 162 место, тогда как Думай — только 257.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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