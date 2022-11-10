Екатеринбуржцы вошли в топ-3 покупателей жилья в Дубае

11 ноября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Жилье в Дубае привлекает все болшее количество екатеринбуржцев Фото: Сергей Леонов © URA.RU Из всех сделок по покупке россиянами недвижимости в Дубае, 4,7% приходится на жителей Екатеринбурга. По этому показателю столица Среднего Урала занимает третью строчку по России, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург. Согласно представленной агентством недвижимости Altair статистике, из всех сделок про приобретению жилья россиянами в Дубае 67,4% приходится на жителей Москвы. Еще 5,6% — на жителей Санкт-Петербурга. Третье место с одинаковыми 4,7% от числа всех сделок поделили между собой Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Ранее стало известно, что Екатеринбург опередил Дубай по ценам на недвижимость. Согласно представленной базой жилья Numbeo информации, в международном рейтинге цен за квадратный метр столица Свердловской области заняла 162 место, тогда как Думай — только 257.

Из всех сделок по покупке россиянами недвижимости в Дубае, 4,7% приходится на жителей Екатеринбурга. По этому показателю столица Среднего Урала занимает третью строчку по России, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург. Согласно представленной агентством недвижимости Altair статистике, из всех сделок про приобретению жилья россиянами в Дубае 67,4% приходится на жителей Москвы. Еще 5,6% — на жителей Санкт-Петербурга. Третье место с одинаковыми 4,7% от числа всех сделок поделили между собой Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Ранее стало известно, что Екатеринбург опередил Дубай по ценам на недвижимость. Согласно представленной базой жилья Numbeo информации, в международном рейтинге цен за квадратный метр столица Свердловской области заняла 162 место, тогда как Думай — только 257.