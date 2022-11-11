11 ноября 2022

В Нижнем Тагиле поймали мошенника, который подкидывал тараканов в дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, насекомые, тараканы
Тагильчане поймали мошенника, разбрасывающего тараканов по домам Фото:

Жители многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) поймали с поличным одного из мошенников, который распространял тараканов по жилым домам, чтобы жильцы прибегали к платным услугам службы дезинсекции. Об этом рассказала местная жительница в соцсетях.

«Застукали в подъезде „работника“ службы дезинсекции, который проник в подъезд и рассыпал кучу тараканов. Вдобавок прикрепил рекламное объявление», — цитирует женщину сообщество «Черный список Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Новость по теме
В Нижнем Тагиле мошенники подбрасывают тараканов в дома. Фото

Женщина отметила, что неоднократно находила тараканов у себя дома. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному инциденту обращений не было.

Ранее тагильчане уже жаловались на то, что неизвестные специально подкидывают им в дома тараканов, чтобы пострадавшие обращались в службы дезинсекции. Жители отмечали, что рекламные объявления появляются одновременно с тараканами. Проблема стала для города глобальной. На внезапно появившихся тараканов жаловались жители Тагилстроя, Выи и других районов. Жильцы предполагали, что распространением занимаются молодые мужчина и девушка. Однако в полиции заявили, что никаких обращений не было.

Объявление в одном из домов Нижнего Тагила
Фото:

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Жители многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) поймали с поличным одного из мошенников, который распространял тараканов по жилым домам, чтобы жильцы прибегали к платным услугам службы дезинсекции. Об этом рассказала местная жительница в соцсетях. «Застукали в подъезде „работника“ службы дезинсекции, который проник в подъезд и рассыпал кучу тараканов. Вдобавок прикрепил рекламное объявление», — цитирует женщину сообщество «Черный список Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Женщина отметила, что неоднократно находила тараканов у себя дома. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному инциденту обращений не было. Ранее тагильчане уже жаловались на то, что неизвестные специально подкидывают им в дома тараканов, чтобы пострадавшие обращались в службы дезинсекции. Жители отмечали, что рекламные объявления появляются одновременно с тараканами. Проблема стала для города глобальной. На внезапно появившихся тараканов жаловались жители Тагилстроя, Выи и других районов. Жильцы предполагали, что распространением занимаются молодые мужчина и девушка. Однако в полиции заявили, что никаких обращений не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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