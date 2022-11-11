В Нижнем Тагиле поймали мошенника, который подкидывал тараканов в дома. Фото

12 ноября 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Тагильчане поймали мошенника, разбрасывающего тараканов по домам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) поймали с поличным одного из мошенников, который распространял тараканов по жилым домам, чтобы жильцы прибегали к платным услугам службы дезинсекции. Об этом рассказала местная жительница в соцсетях. «Застукали в подъезде „работника“ службы дезинсекции, который проник в подъезд и рассыпал кучу тараканов. Вдобавок прикрепил рекламное объявление», — цитирует женщину сообщество «Черный список Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Новость по теме В Нижнем Тагиле мошенники подбрасывают тараканов в дома. Фото Женщина отметила, что неоднократно находила тараканов у себя дома. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному инциденту обращений не было. Ранее тагильчане уже жаловались на то, что неизвестные специально подкидывают им в дома тараканов, чтобы пострадавшие обращались в службы дезинсекции. Жители отмечали, что рекламные объявления появляются одновременно с тараканами. Проблема стала для города глобальной. На внезапно появившихся тараканов жаловались жители Тагилстроя, Выи и других районов. Жильцы предполагали, что распространением занимаются молодые мужчина и девушка. Однако в полиции заявили, что никаких обращений не было. Объявление в одном из домов Нижнего Тагила Фото: сообщество «Черный список Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

Жители многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) поймали с поличным одного из мошенников, который распространял тараканов по жилым домам, чтобы жильцы прибегали к платным услугам службы дезинсекции. Об этом рассказала местная жительница в соцсетях. «Застукали в подъезде „работника“ службы дезинсекции, который проник в подъезд и рассыпал кучу тараканов. Вдобавок прикрепил рекламное объявление», — цитирует женщину сообщество «Черный список Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Женщина отметила, что неоднократно находила тараканов у себя дома. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному инциденту обращений не было. Ранее тагильчане уже жаловались на то, что неизвестные специально подкидывают им в дома тараканов, чтобы пострадавшие обращались в службы дезинсекции. Жители отмечали, что рекламные объявления появляются одновременно с тараканами. Проблема стала для города глобальной. На внезапно появившихся тараканов жаловались жители Тагилстроя, Выи и других районов. Жильцы предполагали, что распространением занимаются молодые мужчина и девушка. Однако в полиции заявили, что никаких обращений не было.